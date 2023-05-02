Intel зазнала найбільших в історії квартальних збитків — Finance.ua

Intel зазнала найбільших в історії квартальних збитків Сьогодні 04:53 — Фондовий ринок

Intel зазнала найбільших в історії квартальних збитків

Американська Intel Corp. зазнала найбільших в історії квартальних збитків на тлі скорочення попиту на ПК.

Про це пише The Wall Street Journal.

Для провідного світового виробника компʼютерних компонентів це вже другий збитковий квартал поспіль.

Чистий збиток становив $2,76 млрд, або $0,66 у розрахунку на акцію, порівняно з чистим прибутком $8,11 млрд, або $1,98 на акцію, за аналогічний період роком раніше.

За даними International Data Corp., поставки ПК, які забезпечують значну частку доходу Intel, у першому кварталі впали на 29% порівняно з аналогічним періодом минулого року, продовжуючи спад, який почався на початку минулого року. Споживачі кинулися купувати комп’ютери, смартфони та іншу електроніку на початку пандемії. Ситуація змінилася минулого року, коли люди повернулися до звичного способу життя, зазначає видання.

Квартальна виручка Intel впала в 1,6 рази — до $11,72 млрд за середнього прогнозу в $11,03 млрд.

Виручка підрозділу Client Computing Group (включає зокрема виробництво процесорів для ПК), найбільшого для компанії, скоротилася на 38% — до $5,8 млрд.

Головний виконавчий директор Intel Пет Гелсінгер заявив про «сигнали стабілізації ринку ПК». За його словами, скорочення запасів продукції відбувається відповідно до очікувань.

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