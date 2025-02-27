Інститут аграрної економіки прогнозує 3% зростання виробництва сільгосппродукції у 2025 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Інститут аграрної економіки прогнозує 3% зростання виробництва сільгосппродукції у 2025 році

Аграрний ринок
0
Інститут аграрної економіки прогнозує 3% зростання виробництва сільгосппродукції у 2025 році
Інститут аграрної економіки прогнозує 3% зростання виробництва сільгосппродукції у 2025 році, AP Photo
Обсяги виробництва валової продукції сільського господарства можуть збільшитися проти показника 2024 року на 3%.
Про це повідомила пресслужба Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».
Читайте також
Зазначається, що даний прогноз на 2025 рік базується на фактичних площах посіву озимих та очікуваних посівах ярих культур. Для розрахунків використано дані Державної служби статистики України щодо торішнього урожаю та наявності поголів’я худоби і птиці станом на 1 січня 2025 року.
«У рослинництві очікується зростання валової продукції на 3,4% більше, ніж торік. Воно зумовлене насамперед розширенням посівних площ під олійні культури, зростанням урожайності кукурудзи та потенційним покращенням агротехнологій в цілому. Водночас, через прогнозовані несприятливі погодні умови, в період вегетації, можливе зниження врожайності окремих культур, зокрема ріпаку та жита», — зазначають аналітики ІАЕ.
Читайте також
Крім того, за прогнозом науковців, обсяги виробництва продукції тваринництва збільшаться проти 2024 року на 1,5% при зростанні продукції вирощування птиці (+5,5%) і свиней (+4,6%) та зменшенні по інших видах, зокрема, яловичина (-12%) та вовна (-29,3%).
Попри це, прогнозовані обсяги виробництва сільгосппродукції цьогоріч на 19,1% поступаються показнику 2021 року, а також на 2,6% менші за 2023-ій.
Науковці зауважили, що основними викликами для агровиробників залишаються негативний вплив кліматичних змін, низька забезпеченість кадрами, насамперед технічних спеціальностей, вагомі втрати інфраструктури, особливо у регіонах, що були окуповані чи знаходяться поблизу зони ведення бойових дій.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.