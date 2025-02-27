Інститут аграрної економіки прогнозує 3% зростання виробництва сільгосппродукції у 2025 році — Finance.ua

Інститут аграрної економіки прогнозує 3% зростання виробництва сільгосппродукції у 2025 році Сьогодні 21:35 — Аграрний ринок

Інститут аграрної економіки прогнозує 3% зростання виробництва сільгосппродукції у 2025 році, AP Photo

Обсяги виробництва валової продукції сільського господарства можуть збільшитися проти показника 2024 року на 3%.

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Зазначається, що даний прогноз на 2025 рік базується на фактичних площах посіву озимих та очікуваних посівах ярих культур. Для розрахунків використано дані Державної служби статистики України щодо торішнього урожаю та наявності поголів’я худоби і птиці станом на 1 січня 2025 року.

«У рослинництві очікується зростання валової продукції на 3,4% більше, ніж торік. Воно зумовлене насамперед розширенням посівних площ під олійні культури, зростанням урожайності кукурудзи та потенційним покращенням агротехнологій в цілому. Водночас, через прогнозовані несприятливі погодні умови, в період вегетації, можливе зниження врожайності окремих культур, зокрема ріпаку та жита», — зазначають аналітики ІАЕ.

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Крім того, за прогнозом науковців, обсяги виробництва продукції тваринництва збільшаться проти 2024 року на 1,5% при зростанні продукції вирощування птиці (+5,5%) і свиней (+4,6%) та зменшенні по інших видах, зокрема, яловичина (-12%) та вовна (-29,3%).

Попри це, прогнозовані обсяги виробництва сільгосппродукції цьогоріч на 19,1% поступаються показнику 2021 року, а також на 2,6% менші за 2023-ій.

Науковці зауважили, що основними викликами для агровиробників залишаються негативний вплив кліматичних змін, низька забезпеченість кадрами, насамперед технічних спеціальностей, вагомі втрати інфраструктури, особливо у регіонах, що були окуповані чи знаходяться поблизу зони ведення бойових дій.

Укрінформ За матеріалами:

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