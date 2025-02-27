Ціни на пшеницю в Україні сягнули 11 000 грн/т, хоча світові котирування почали падати — Finance.ua
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Ціни на пшеницю в Україні сягнули 11 000 грн/т, хоча світові котирування почали падати

Аграрний ринок
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Стримування продажів пшениці фермерами на тлі посушливої погоди призводить до подальшого зростання попиту та цін з боку експортерів, які намагаються сформувати експортні партії зерна.
Протягом тижня експортні ціни попиту на українську пшеницю з доставкою до портів Чорного моря виросли щена 2−4 $/т:
Завдяки зниженню вартості міжнародного фрахту та перевалки в портах трейдери протягом місяця підвищили ціни попиту на 10−15 $/т, хоча спекулятивне зростання світових котирувань, викликане морозами у США, склало лише 5−10 $/т.
В Україні зберігається холодна суха погода, і найближчим часом значних опадів не прогнозується, що негативно впливає на відновлення вегетації озимих культур. Темпи експорту пшениці з України у лютому продовжують падати: за 24 дні відвантажено 939 тис т (2,05 млн т за цей же період торік), а загалом у 2024/25 МР вже експортовано 11,74 млн т (11,27 млн т на цю дату торік).
Після спекулятивного зростання біржових цін минулого тижня вчора котирування впали ще на 1−2,2% на даних про покращення стану посівів в Техасі, де за тиждень кількість озимої пшениці у доброму або відмінному стані збільшилася на 4% до 37%, хоча в Оклахомі зменшилася на 6% до 34%. З квітня у США почне щотижнево виходити звіт про стан посівів.
За матеріалами:
agroreview.com
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