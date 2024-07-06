Instagram тестує функцію ШІ-аватарів для користувачів — Finance.ua
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Instagram тестує функцію ШІ-аватарів для користувачів

Технології&Авто
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Instagram тестує функцію ШІ-аватарів для користувачів
Instagram тестує функцію ШІ-аватарів для користувачів
У соцмережі Instagram тестують функцію ШІ-аватарів для користувачів.
Про це повідомив генеральний директор Meta Марк Цукерберг, пише The Verge.
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Завдяки функції користувачі зможуть спілкуватись зі ШІ-аватарами, які фактично є чатботами.
Спілкування відбуватиметься переважно через повідомлення, які матимуть позначку, що їх створив штучний інтелект.
ШІ-аватари також допоможуть бізнесу вести комунікацію з клієнтами, каже Цукерберг.
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Спершу в тестуванні візьмуть участь приблизно 50 «творців» і невеликий відсоток звичайних користувачів у США.
Пізніше фунція стане доступною для більшої кількості користувачів, а повноцінно запустити її планують у серпні цьогоріч.
За матеріалами:
The Village Україна
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