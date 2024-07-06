Instagram тестує функцію ШІ-аватарів для користувачів — Finance.ua

Instagram тестує функцію ШІ-аватарів для користувачів Сьогодні 02:09 — Технології&Авто

Instagram тестує функцію ШІ-аватарів для користувачів

У соцмережі Instagram тестують функцію ШІ-аватарів для користувачів.

Про це повідомив генеральний директор Meta Марк Цукерберг, пише The Verge.

Завдяки функції користувачі зможуть спілкуватись зі ШІ-аватарами, які фактично є чатботами.

Спілкування відбуватиметься переважно через повідомлення, які матимуть позначку, що їх створив штучний інтелект.

ШІ-аватари також допоможуть бізнесу вести комунікацію з клієнтами, каже Цукерберг.

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Спершу в тестуванні візьмуть участь приблизно 50 «творців» і невеликий відсоток звичайних користувачів у США.

Пізніше фунція стане доступною для більшої кількості користувачів, а повноцінно запустити її планують у серпні цьогоріч.

The Village Україна За матеріалами:

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