Іноземні банки та біженці: портрет споживача — Finance.ua

Іноземні банки та біженці: портрет споживача
Середній портрет українця, який користується послугами іноземних банків, такий: переважно це люди віком 35−44 роки (36%), одружені (77%), мають вищу освіту (76%).
Про це свідчать результати опитування, яке провів дослідницький холдинг 4Service.
Портрет тих, хто користується картками іноземних банків
Як показують результати дослідження, ці українці мешкають зараз у Німеччині (30%), у Польщі (24%), у Чехії (6%).
Майже половина з них сплачують за житло самостійно, а 37% працевлаштовані за кордоном.
Щодо сфер діяльності, то це офісні працівники (22%), працівники гуманітарної сфери (15%), робітники фізичної праці (10%), пенсіонери й працюючі пенсіонери (9%), а також керівники підприємств та організацій (8%).
Яким послугам надають перевагу
Три чверті опитаних клієнтів іноземних банків використовують їхні картки для оплати покупок, 59% — для зняття готівки, 40% — для поповнення мобільного.
Трохи менше третини опитаних користуються такими сервісами, як переказ коштів, мобільний банкінг, оплата комунальних послуг та обслуговування дебетової або кредитної картки.
Довідка Finance.ua:
- ПриватБанк, Monobank, Ощадбанк, ПУМБ і Raiffeisen Bank — найпріоритетніші національні банки, послугами яких продовжують користуватися українці, які виїхали за кордон через війну;
- більшість втікачів від війни, які продовжують користуватися українськими банківськими картками, зараз мешкають у Польщі (21%) та Німеччині (23%);
- які зміни відбулися за рік у процедурі відкриття банківських рахунків для українців.
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