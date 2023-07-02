Іноземні банки та біженці: портрет споживача — Finance.ua

Іноземні банки та біженці: портрет споживача Сьогодні 15:12 — Фінтех і Картки

Іноземні банки та біженці: портрет споживача

Середній портрет українця, який користується послугами іноземних банків, такий: переважно це люди віком 35−44 роки (36%), одружені (77%), мають вищу освіту (76%).

Про це свідчать результати опитування, яке провів дослідницький холдинг 4Service

Портрет тих, хто користується картками іноземних банків

Як показують результати дослідження, ці українці мешкають зараз у Німеччині (30%), у Польщі (24%), у Чехії (6%).

Майже половина з них сплачують за житло самостійно, а 37% працевлаштовані за кордоном.

Щодо сфер діяльності, то це офісні працівники (22%), працівники гуманітарної сфери (15%), робітники фізичної праці (10%), пенсіонери й працюючі пенсіонери (9%), а також керівники підприємств та організацій (8%).

Інфографіка: 4Service

Яким послугам надають перевагу

Три чверті опитаних клієнтів іноземних банків використовують їхні картки для оплати покупок, 59% — для зняття готівки, 40% — для поповнення мобільного.

Трохи менше третини опитаних користуються такими сервісами, як переказ коштів, мобільний банкінг, оплата комунальних послуг та обслуговування дебетової або кредитної картки.

Довідка Finance.ua:

ПриватБанк, Monobank, Ощадбанк, ПУМБ і Raiffeisen Bank — найпріоритетніші національні банки, послугами яких продовжують користуватися українці, які виїхали за кордон через війну;

більшість втікачів від війни, які продовжують користуватися українськими банківськими картками, зараз мешкають у Польщі (21%) та Німеччині (23%);

які зміни відбулися за рік у процедурі відкриття банківських рахунків для українців.



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