Іноземцям, які воюють за Україну, спростили отримання громадянства — Finance.ua
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Іноземцям, які воюють за Україну, спростили отримання громадянства

Казна та Політика
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Іноземцям, які воюють за Україну, спростили отримання громадянства
Іноземцям, які воюють за Україну, спростили отримання громадянства
Кабінет міністрів вніс зміни до порядку формування квоти імміграції. Іноземцям, які служать у Силах оборони України, буде простіше отримати громадянство.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.
Документом розширено коло іноземців, які мають право на отримання дозволу на імміграцію в Україну, особами, які прослужили в Державній спеціальній службі транспорту України та Національній гвардії три і більше років.
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Крім того, коло розширено особами, які служили у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії (незалежно від строку військової служби) і були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоровця за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби.
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Також віднесено до повноважень Міноборони та Нацгвардії подання пропозицій до Державної міграційної служби України щодо встановлення квоти імміграції для вищезгаданих категорій осіб.
Уточнено перелік документів, що подаються до Державної міграційної служби для отримання дозволу на імміграцію в Україну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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