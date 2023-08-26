Посвідчення водія: як отримати документ іноземцям, які несуть службу в українському війську — Finance.ua

Посвідчення водія: як отримати документ іноземцям, які несуть службу в українському війську Сьогодні 12:31 — Особисті фінанси

Посвідчення водія: як отримати документ іноземцям, які несуть службу в українському війську

Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть обміняти посвідчення водія, видане іншою державою, на українське. Для цього необхідно скласти теоретичний і практичний іспити в сервісному центрі МВС, а також отримати посвідчення водія вперше — після підготовки в автошколі.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

«Більше не є перепоною для іноземців, що служать у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту чи Національній гвардії, вимога мати задеклароване або зареєстроване місце проживання на території України. Адресою місця проживання підданого іншої країни та адресою для офіційного листування з питань експлуатації транспортних засобів вважатиметься адреса військової частини, яка зазначається в довідці про перебування особи на військовій службі», — сказано в повідомленні.

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Також скасована і вимога мати реєстраційний номер облікової картки платника податків — тобто довідку про присвоєння індивідуального податкового номера воїнам-іноземцям приносити не потрібно.

Таким чином, необхідними документами є:

дійсний паспортний документ іноземця або документ, що підтверджує особу без громадянства;

військовий квиток;

довідка з військової частини, з якою укладено контракт;

медична довідка про придатність до керування транспортними засобами (лише у випадку проходження навчання в автошколі та отримання посвідчення водія вперше).

Такі вимоги діють на період дії воєнного стану та у тримісячний термін після його припинення або скасування.

Скільки посвідчень видали з початку року

Станом на серпень, у 2023 році усього було видано 831 301 посвідчення водія, з яких:

223 953 видано вперше;

46 019 видано після втрати чи викрадення;

466 531 видано у зв’язку з обміном.

Нагадаємо, водіям в Україні дозволили обирати номерні знаки при реєстрації авто.

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