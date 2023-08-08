Індія заборонила виробникам військових дронів використовувати китайське обладнання — Finance.ua

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Індія заборонила виробникам військових дронів використовувати китайське обладнання

Світ
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Індія заборонила виробникам військових дронів використовувати китайське обладнання
Індія заборонила виробникам військових дронів використовувати китайське обладнання
Індія в останні місяці заборонила вітчизняним виробникам військових безпілотників використовувати обладнання і компоненти, виготовлені в Китаї, через зростання занепокоєння вразливістю безпеки своїх військових даних.
Про це з посиланням на джерела в індійському Міноборони та ОПК повідомляє Reuters.
Цей захід прийнято на тлі напруженості між двома сусідніми країнами й у той час, коли Нью-Делі проводить масштабну військову модернізацію, яка передбачає ширше впровадження на озброєння армії безпілотних систем та інших автономних платформ, світовим лідером у виробництві яких є Китай.
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Індійське керівництво стурбоване імовірністю компрометації розвідданих, зібраних дронами з виготовленими в Китаї комунікаційними блоками, камерами, радіопередавачами та операційним програмним забезпеченням.
На двох зустрічах у лютому та березні, на яких обговорювалися тендерні вимоги до безпілотників, індійські військові чиновники повідомили потенційним учасникам тендеру, що в разі встановлення на їхніх апаратах обладнання і компонентів із країн, які мають спільний сухопутний кордон з Індією, вони не будуть допущені до конкурсу з міркувань безпеки. Причиною було названо те, що таке обладнання може мати «лазівки в безпеці» й передавати важливі військові дані виробнику.
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Один із високопоставлених співрозмовників Reuters сказав, що посилання на сусідні країни є евфемізмом для Китаю, додавши, що індійська промисловість стала надто залежною від другої економіки світу.
Індія виділила близько $20 мільярдів (1,6 млрд рупій) на військову модернізацію в 2023−24 роках, із яких 75% зарезервовано для внутрішньої промисловості. Однак заборона на китайські запчастини призведе до істотного підвищення вартості індійського виробництва військових безпілотників, змусивши виробників дорожче купувати складові до них в інших місцях.
Крім того, оскільки 70% світового ринку обладнання і компонентів для виробництва безпілотних систем виготовляються в Китаї, існує висока імовірність того, що придбане в третіх країнах обладнання міститиме китайські елементи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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