Новий американський робот Morphobot може перетворюватись на дрон: як він працює (відео) — Finance.ua
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Новий американський робот Morphobot може перетворюватись на дрон: як він працює (відео)

Технології&Авто
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Новий американський робот Morphobot може перетворюватись на дрон: як він працює (відео)
Новий американський робот Morphobot може перетворюватись на дрон: як він працює (відео)
У США вчені створили нового робота, який може змінювати свою форму, адаптовуючись до різних умов. Ця розробка, яку назвали Morphobot, може літати, їздити та ходити. А за дизайном він чимось схожий на персонажів з «Трансформерів».
Morphobot — це мультимодальний мобільний морфобот. Його розмір можна зіставити з машинкою на дистанційному керуванні, проте набір функцій, звичайно, тут набагато більший.
М4 оснащений електронікою, компактною комп’ютерною системою та двигунами. Він має великі колеса, які можуть перетворюватись у ротори. Тому дрон може злітати за лічені секунди. Також йому не страшні складні місцевості та круті схили. На нерівній поверхні Morphobot може стати на два колеса та ходити на них.
Працює Morphobot на процесорі Jetson Nano і приводиться в рух мініатюрним комп’ютером, який створила компанія Nvidia спеціально для робототехніки. Робот оснащений штучним інтелектом, тому може самостійно приймати рішення для найкращої продуктивності.
За матеріалами:
ITsider.
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