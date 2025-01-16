Індія успішно протестувала безпілотне стикування в космосі — Finance.ua

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Індія успішно протестувала безпілотне стикування в космосі

Технології&Авто
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Індія успішно протестувала безпілотне стикування в космосі
Індія успішно протестувала безпілотне стикування в космосі
Індія стала четвертою країною, яка успішно протестувала безпілотне стикування у космосі. Місію здійснило індійське космічне агентство Space Docking Experiment (SpaDex)
Про це повідомляє CNN.
Місія передбачала виведення на низьку навколоземну орбіту двох невеликих космічних супутників Target і Chaser вагою близько 220 кілограмів кожен. Їх запуск здійснили на борту ракети PSLV індійського виробництва з Космічного центру імені Сатіша Давана на півдні штату Андхра-Прадеш 30 грудня.
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«Стиковка космічних апаратів успішно завершена! Історичний момент», — повідомило Індійське космічне агентство (ISRO).
Варто зазначити, що до цього експеримент відкладався через технічні проблеми двічі — 7 і 9 січня.
Технологія стикування має вирішальне значення для майбутніх космічних проєктів, адже вона дозволить передавати з одного супутника або космічного апарата на інший корисні вантажі, зразки місячного ґрунту або людей у космосі, обслуговувати інші супутники.
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Раніше розробити та випробувати можливість стикування змогли Сполучені Штати, росія і Китай.
Зокрема, китайська приватна космічна компанія LandSpace вперше запустила в космос модифіковану ракету-носій власного виробництва «Чжуцюе-2E Y1» (ZQ-2E Y1) із двигуном на метані, яка вивела на навколоземну орбіту два експериментальні супутники.
За матеріалами:
ua.news
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