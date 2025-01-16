SpaceX запустила перший супутник турецького виробника безпілотників Baykar — Finance.ua

SpaceX запустила перший супутник турецького виробника безпілотників Baykar
З бази Ванденберг у США запустили в космос перший супутник турецької компанії Fergani Space, генеральним директором якої є голова ради директорів компанії Baykar Сельчук Байрактар.
Про це Сельчук Байрактар повідомив у соцмережі Х.
Atmosferdeki gururumuz, 20 yıllık hedefimiz #KIZILELMA'dan sonra uzaya ilk adımımız... 🛰@ferganispace_ ekibimizin öz kaynaklarımızla geliştirdiği 'FGN-100-d1' uydusunu, uzay hedefimizin ilk durağında takip ettik.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 15, 2025
Bu tarihi başarıda emeği geçen #FERGANİ ailesini yürekten… pic.twitter.com/MxshCJ1bnk
«Це наш перший крок у космос після досягнення 20-річної довгострокової мети — KIZILELMA, — нашої гордості в межах атмосфери. Ми уважно стежимо за супутником FGN-100-d1, розробленим нашою командою за допомогою власних ресурсів, оскільки це перший крок в досягненні нашої цілі в космосі», — йдеться у дописі керівника компаній Baykar та Fergani Space.
Супутник FGN-100-d1 запущено в космос ракетою Falcon 9 компанії SpaceX у рамках місії Transporter-12.
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