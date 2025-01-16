SpaceX запустила перший супутник турецького виробника безпілотників Baykar — Finance.ua
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SpaceX запустила перший супутник турецького виробника безпілотників Baykar

Технології&Авто
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З бази Ванденберг у США запустили в космос перший супутник турецької компанії Fergani Space, генеральним директором якої є голова ради директорів компанії Baykar Сельчук Байрактар.
Про це Сельчук Байрактар повідомив у соцмережі Х.
«Це наш перший крок у космос після досягнення 20-річної довгострокової мети — KIZILELMA, — нашої гордості в межах атмосфери. Ми уважно стежимо за супутником FGN-100-d1, розробленим нашою командою за допомогою власних ресурсів, оскільки це перший крок в досягненні нашої цілі в космосі», — йдеться у дописі керівника компаній Baykar та Fergani Space.
Супутник FGN-100-d1 запущено в космос ракетою Falcon 9 компанії SpaceX у рамках місії Transporter-12.
За матеріалами:
Укрінформ
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