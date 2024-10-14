Індія стала другою за обсягами постачальницею підсанкційних товарів для росії — Bloomberg Сьогодні 19:30 — Світ

Індія стала другою за обсягами постачальницею підсанкційних товарів для росії — Bloomberg

Індія стала другим за величиною постачальником критично важливих технологій у росію, попри санкції проти москви.

Про це пише Bloomberg з посиланням на посадовців у США та Європі.

Індійський експорт заборонених товарів, таких як мікрочипи, схеми та верстати, перевищив 60 мільйонів доларів у квітні та травні. Це приблизно вдвічі більше порівняно з попередніми місяцями цього року.

А вже в липні експорт підскочив до 95 мільйонів доларів, кажуть співрозмовники видання. Індію випереджає лише Китай.

За останніми даними, майже п’ята частина технологій, які потрапляють у російський військово-промисловий комплекс, постачали через Індію.

Чиновники США та Європейського Союзу кілька разів відвідували Індію, щоб спробувати змусити владу зупинити такий експорт, а кілька індійських фірм навіть потрапили під санкції Заходу.

У серпні прем’єр Індії відвідав Київ — через кілька тижнів після того, як побував у росії. Перед поїздкою до України Нарендра Моді сказав, що має намір обговорити війну.

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Під час зустрічі з Володимиром Зеленським Моді заявив, що хоче «як друг» відіграти роль у мирному врегулюванні російсько-української війни. До цього прем’єр-міністр Індії казав главі росії володимиру путіну, що «серед гармат і бомб мирні переговори не можуть бути успішними», та наголошував, що «серце обливається кров’ю», коли гинуть діти.

Свій візит до України Моді також обговорив із путіним. За словами індійського політика, вони обмінялися думками щодо російсько-української війни.

У червні Індія відправляла свого представника на організований Україною Саміт миру у Швейцарії, проте не підписала комюніке про підтримку трьох пунктів «формули миру».

hromadske За матеріалами:

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