Індія сертифікує підсанкційні російські танкери, щоб вони продовжували перевозити нафту — Finance.ua
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Індія сертифікує підсанкційні російські танкери, щоб вони продовжували перевозити нафту

Енергетика
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Індія сертифікує підсанкційні російські танкери, щоб вони продовжували перевозити нафту
Індія сертифікує підсанкційні російські танкери, щоб вони продовжували перевозити нафту
Індія проводить сертифікацію безпеки для десятків суден російської підсанкційної компанії Совкомфлот, що дозволить їм продовжити експорт нафти до Індії та інших країн після того, як західні сертифікаційні компанії відмовилися від своїх послуг через санкції.
Про це пише Reuters із посиланням на офіційні дані.
Сертифікація суден Індійським реєстратором судноплавства IRClass (однією з провідних у світі класифікаційних компаній) — остання ланка в ланцюзі оформлення документів після страхового покриття, необхідного для підтримки державного танкерного флоту рф Совкомфлоту та доставки російської сирої нафти на зарубіжні ринки.
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Компанія сертифікувала понад 80 суден, що перебувають під керуванням SCF Management Services. На сайті Совкомфлоту SCF Management Services зазначена як дочірня компанія, що базується в Дубаї.
За словами співрозмовника агентства у судноплавстві в Індії, більшість судів Совкомфлоту вже перейшли на IRClass через дубайський підрозділ.
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Класифікаційні товариства підтверджують, що судна безпечні та придатні до мореплавства, що важливо для страхування та доступу до портів. Західні сертифікатори припинили надавати свої послуги росії після запровадження санкцій за вторгнення російської армії в Україну.
Зокрема через санкції свої послуги російським суднам перестали надавати компанії з Британії, Норвегії, Франції та США.
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Сертифікатор Індії є одним із 11 членів Міжнародної асоціації класифікаційних товариств IACS. Це провідні сертифікатори, на які припадає понад 90% світового вантажотоннажу.
Водночас у IRClass заявили, що «індійський класифікатор судноплавства як міжнародне товариство класифікації суден повторює, що ми не сертифікували судна, що належать, під прапором або керуються російськими компаніями». Коментувати зв’язок дубайського підрозділу з його російським материнським підрозділом у IRClass відмовилися.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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