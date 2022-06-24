ЄС нарощуватиме імпорт газу з Норвегії на тлі газової кризи — Finance.ua
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ЄС нарощуватиме імпорт газу з Норвегії на тлі газової кризи

Енергетика
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ЄС нарощуватиме імпорт газу з Норвегії на тлі газової кризи
ЄС нарощуватиме імпорт газу з Норвегії на тлі газової кризи
Євросоюз та Норвегія домовилися про збільшення торгівлі газом на тлі швидкого скорочення поставок російського газу.
Про це йдеться у заяві Європейської комісії за підсумкам зустрічі виконавчого віцепрезидента ЄК Франса Тіммерманса, комісарки з енергетики Кадрі Сімсон та міністра нафти та енергетики Норвегії Тер’є Аасланда.
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Згідно заяви, сторони «домовилися про подальше зміцнення тісної співпраці між ЄС і Норвегією в галузі енергетики, з метою поглиблення їхнього довгострокового енергетичного партнерства». Зокрема, йдеться про забезпечення додаткових короткострокових та довгострокових поставок газу з Норвегії.
Зазначається, що блок визнає невідкладність дій для підвищення енергетичної незалежності та роботи у напрямку зниження цін на енергоносії в ЄС та Норвегії.
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Норвегія є найбільшим виробником нафти та газу в Європі, і забезпечує приблизно чверть споживання газу країнами ЄС.
«З урахуванням високого рівня виробництва в Норвегії в перші місяці року — тенденція, яка, як очікується, збережеться до кінця року — існує великий потенціал для збільшення продажів до Європи в 2022 році, що принесе близько 100 ТВт-год додаткової енергії на європейський ринок», — йдеться у спільній заяві.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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