ЄС нарощуватиме імпорт газу з Норвегії на тлі газової кризи — Finance.ua

ЄС нарощуватиме імпорт газу з Норвегії на тлі газової кризи 24.06.2022, 17:20 — Енергетика

ЄС нарощуватиме імпорт газу з Норвегії на тлі газової кризи

Євросоюз та Норвегія домовилися про збільшення торгівлі газом на тлі швидкого скорочення поставок російського газу.

Про це йдеться у заяві Європейської комісії за підсумкам зустрічі виконавчого віцепрезидента ЄК Франса Тіммерманса, комісарки з енергетики Кадрі Сімсон та міністра нафти та енергетики Норвегії Тер’є Аасланда.

Читайте також ЄС тимчасово перейде на вугілля, щоб компенсувати дефіцит російського газу

Згідно заяви, сторони «домовилися про подальше зміцнення тісної співпраці між ЄС і Норвегією в галузі енергетики, з метою поглиблення їхнього довгострокового енергетичного партнерства». Зокрема, йдеться про забезпечення додаткових короткострокових та довгострокових поставок газу з Норвегії.

Зазначається, що блок визнає невідкладність дій для підвищення енергетичної незалежності та роботи у напрямку зниження цін на енергоносії в ЄС та Норвегії.

Норвегія є найбільшим виробником нафти та газу в Європі, і забезпечує приблизно чверть споживання газу країнами ЄС.

«З урахуванням високого рівня виробництва в Норвегії в перші місяці року — тенденція, яка, як очікується, збережеться до кінця року — існує великий потенціал для збільшення продажів до Європи в 2022 році, що принесе близько 100 ТВт-год додаткової енергії на європейський ринок», — йдеться у спільній заяві.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.