ЄС тимчасово перейде на вугілля, щоб компенсувати дефіцит російського газу — Finance.ua
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ЄС тимчасово перейде на вугілля, щоб компенсувати дефіцит російського газу

Енергетика
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Виконавчий директор з питань міжнародних справ та кліматичного фінансування при Європейській комісії Еліна Бардрам заявила, що ЄС тимчасово повернеться до використання вугільних електростанцій, щоб компенсувати нестачу російського газу.
Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на Reuters.
«Незаконне вторгнення росії в Україну призвело до надзвичайної ситуації в ЄС. Ми спостерігаємо за вкрай брутальними кроками путінської адміністрації щодо різкого зниження постачання газу „Газпромом“ і вживаємо вкрай важливих заходів, але всі ці заходи тимчасові», — зазначила Бардрам.
Представник Єврокомісії наголосила, що використання вугілля в ЄС не означає відмови від довгострокових зобов’язань щодо зміни клімату.
Перед тим голова Міжнародної енергетичної агенції (IEA) Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що росія взимку повністю перекриє постачання газу.
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«Надзвичайні заходи, вжиті європейськими країнами цього тижня для зменшення попиту на газ, такі як запуск старих вугільних електростанцій, були виправдані масштабами кризи, незважаючи на побоювання зростання викидів вуглецю», — додав Бірол.
Швеція та Данія слідом за Німеччиною, Австрією та Нідерландами у вівторок оголосили про перший етап планів на випадок надзвичайної ситуації для збереження постачання газу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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