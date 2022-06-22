Вся нафтопереробна галузь України не працює — «Нафтогаз» — Finance.ua
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Вся нафтопереробна галузь України не працює — «Нафтогаз»

Вчора 12:41Енергетика
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Вся українська нафтопереробна галузь не працює через обстріли з боку збройних сил російської федерації.
Про це заявив під час пресконференції голова Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.
«Вся нафтопереробка в Україні зараз через масовані атаки агресора не працює, і складно забезпечувати логістику нафтопродуктів на український ринок, через що виникає їх дефіцит», — зазначив він.
Зазначимо, що в Україні наприкінці квітня виник дефіцит пального на АЗС. До початку червня ситуація трохи покращала, обмеження на відпуск пального пом’якшили до 20-30 літрів у бак.
У квітні російська армія завдавала неодноразових масованих авіаударів по єдиному великому нафтопереробному заводу України в Кременчуці (Полтавська обл.), на який припадало близько 40% загальних поставок бензину та дизельного палива. На початку травня начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін заявив, що через пошкодження, завдані неодноразовими масованими авіаударами, Кременчуцький нафтопереробний завод не зможе відновити роботу у 2022 році.
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За даними консалтингової компанії «А-95», у 2021 році Кременчуцький НПЗ виробив 1,17 млн т дизельного палива, зайнявши 14% українського ринку. Цьогоріч частка компанії на ринку бензинів становила 38% (879 тис. т), скрапленого газу — 6% (122 тис. т).
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За матеріалами: УНІАН
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