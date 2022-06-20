Президент заявив, що Україна відповідатиме на ракетні удари по нафтобазах — Finance.ua

До середини травня в Україні діяли регульовані ціни на паливо, але автомобілісти скаржилися на необґрунтовано високу вартість бензину та дизпалива, яка сягала 70 грн за літр, що значно вище за цінове обмеження уряду.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що держава реагуватиме на можливі зловживання на ринку палива за законами воєнного часу та доручив провести перевірки.
За словами міністра економіки Юлії Свириденко, черги за пальним на АЗС зникнуть після того, як буде забезпечено його запаси щонайменше на 2 тижні. Нині такі запаси становлять 7-8 днів.