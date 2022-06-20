Президент заявив, що Україна відповідатиме на ракетні удари по нафтобазах — Finance.ua

Президент заявив, що Україна відповідатиме на ракетні удари по нафтобазах

Вчора 11:34 — Енергетика

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти намагаються погіршити ситуацію із пальним в Україні, обстрілюючи паливну інфраструктуру.

Про це він сказав у відеозверненні

За словами президента, окупанти накопичують сили на Харківському напрямку, у Запорізькій області.

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«Знову обстрілювали нашу паливну інфраструктуру — хочуть погіршити ситуацію з пальним. Безумовно, і на це будемо відповідати», — зазначив Зеленський.

в Україні останній тиждень квітня почався дефіцит пального на АЗС. На початок червня ситуація трохи покращала, обмеження на відпуск палива пом’якшилися до 20 літрів у бак.

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До середини травня в Україні діяли регульовані ціни на паливо, але автомобілісти скаржилися на необґрунтовано високу вартість бензину та дизпалива, яка сягала 70 грн за літр, що значно вище за цінове обмеження уряду.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що держава реагуватиме на можливі зловживання на ринку палива за законами воєнного часу та доручив провести перевірки.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, черги за пальним на АЗС зникнуть після того, як буде забезпечено його запаси щонайменше на 2 тижні. Нині такі запаси становлять 7-8 днів.

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