Міністр інфраструктури розповів, коли в Україні вирішать проблему дефіциту пального — Finance.ua

Міністр інфраструктури розповів, коли в Україні вирішать проблему дефіциту пального

Вчора 21:02 — Енергетика

Міністр інфраструктури розповів, коли в Україні вирішать проблему дефіциту пального

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков вважає, що до осені в Україні вирішать проблему дефіциту пального.

Про це він розповів в інтерв’ю Financial Times . Через нестачу палива Україна залежить від поставок вантажівками та потягами через кордони.

«Увесь наш імпорт — з ЄС. Раніше ми використовували лише найближчі до України країни та порти в Польщі та Румунії, зараз імпортуємо з Бельгії, Нідерландів», — заявив він.

Кубраков висловив сподівання, що ситуація стабілізується до осені, коли Київ підпише більш довгострокові контракти з іноземними постачальниками.

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Зараз на територію України щодня проїжджає до 230 бензовозів, а нові угоди з ЄС та Польщею спрямовані на спрощення митних та прикордонних процедур, через які вантажівки вишиковуються на кілька кілометрів.

До війни Україна імпортувала через кордони з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією лише 5% пального, повідомив заступник глави Офісу президента Володимира Зеленського Ростислав Шурма. Зараз цей показник становить 100 відсотків. За його словами, Київ уже збільшив пропускну спроможність на кордонах з ЄС у десятки разів і хоче ще подвоїти цю потужність.

Імпорт палива з Європи вже зменшив дефіцит після піку в травні. Кількість постачальників дизельного палива за останній місяць зросла більш ніж вдвічі, хоча поставки пропан-бутану та бензину зростають повільніше.

У червні Україна планує імпортувати з Європи 600 тис. тонн палива, що в 10 разів більше, ніж 60 тис. тонн, які вона імпортувала в березні.

Нагадаємо, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит палива на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку палива. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне паливо повинні були бути не вище 58 грн за літр, а на бензин — не вище 52 грн за літр.

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