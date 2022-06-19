Міністр інфраструктури розповів, коли в Україні вирішать проблему дефіциту пального — Finance.ua

Зараз на територію України щодня проїжджає до 230 бензовозів, а нові угоди з ЄС та Польщею спрямовані на спрощення митних та прикордонних процедур, через які вантажівки вишиковуються на кілька кілометрів.
До війни Україна імпортувала через кордони з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією лише 5% пального, повідомив заступник глави Офісу президента Володимира Зеленського Ростислав Шурма. Зараз цей показник становить 100 відсотків. За його словами, Київ уже збільшив пропускну спроможність на кордонах з ЄС у десятки разів і хоче ще подвоїти цю потужність.
Імпорт палива з Європи вже зменшив дефіцит після піку в травні. Кількість постачальників дизельного палива за останній місяць зросла більш ніж вдвічі, хоча поставки пропан-бутану та бензину зростають повільніше.
У червні Україна планує імпортувати з Європи 600 тис. тонн палива, що в 10 разів більше, ніж 60 тис. тонн, які вона імпортувала в березні.
Нагадаємо, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит палива на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.
17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку палива. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне паливо повинні були бути не вище 58 грн за літр, а на бензин — не вище 52 грн за літр.