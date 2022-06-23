росіяни на Запоріжжі вкрали найбільшу сонячну електростанцію в Україні — Finance.ua
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росіяни на Запоріжжі вкрали найбільшу сонячну електростанцію в Україні

Енергетика
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російські окупанти демонтували та вивезли найбільшу в Україні сонячну електростанцію, яка була розміщена біля міста Токмак Запорізької області.
Як повідомляє vlasti.net, за словами городян, сонячні панелі розбирали, упаковували та вивозили протягом тривалого часу.
Відомо, що станція — Токмак Solar Energy — найбільша сонячна електростанція в Україні. Її вводили в експлуатацію в 2018 році.
Площа станції сягає 96 гектарів, а потужність — 50 МВт. Вона була здатна забезпечувати електроенергією шість районів Запорізької області.
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За даними ЗМІ, власниками Токмак Solar Energy є місцеві депутати від «Опоблоку» Руслан Божко (колишній головний бухгалтер «Запоріжсталі») та Олександр Рєпкін (виходець з Донецького регіонального управління СБУ).
За матеріалами:
УНІАН
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