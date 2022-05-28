Індексація зарплат за період простою — пояснення Держпраці — Finance.ua

Індексація зарплат за період простою — пояснення Держпраці

Вчора 19:00 — Особисті фінанси

Чи нараховується індексація працівникам за період простою, розповіли в Головному управлінні Держпраці у Дніпропетровській області.

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Згідно умов п.2 «Порядку проведення індексації грошових доходів населення», затвердженого постановою КМУ 10.07.2003 за № 1078 з внесеними змінами, індексації підлягають грошові доходи населення, що не мають разового характеру, зокрема оплата праці найманих працівників підприємств у грошовому вираженні, що включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами), доплати надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також компенсаційні виплати, що мають постійний характер.

Враховуючи, що оплата часу (періоду) простою не належить до постійних виплат, які підлягають індексації, тому виплати за час простою не індексуються.

Довідка Finance.ua:

53% українців сьогодні не працюють, з них 60% — молодь до 35 років;

за приблизними підрахунками, які надає профільне Міністерство молоді та спорту, 40% молоді в Україні безпосередньо постраждали внаслідок військової агресії рф;

понад 2 мільйони молодих людей стали внутрішньо переміщеними особами;

ще близько 2 мільйонів виїхали за межі країни.

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