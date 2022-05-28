Індексація зарплат за період простою — пояснення Держпраці — Finance.ua

Згідно умов п.2 «Порядку проведення індексації грошових доходів населення», затвердженого постановою КМУ 10.07.2003 за № 1078 з внесеними змінами, індексації підлягають грошові доходи населення, що не мають разового характеру, зокрема оплата праці найманих працівників підприємств у грошовому вираженні, що включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами), доплати надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також компенсаційні виплати, що мають постійний характер.