53% українців сьогодні не працюють, з них 60% — молодь до 35 років — Finance.ua
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53% українців сьогодні не працюють, з них 60% — молодь до 35 років

Вчора 09:11Особисті фінанси
11748
53% українців сьогодні не працюють, з них 60% — молодь до 35 років53% українців сьогодні не працюють, з них 60% — молодь до 35 років
Молодь України відчуває на собі всі катастрофічні наслідки війни, розпочатої росією проти нашої держави.
Про це заявив заступник голови Комітету з питань молоді і спорту Василь Мокан
«Йдеться про демографічну ситуацію, міграцію за кордон, відсутність роботи. 53% українців сьогодні не працюють, з них 60% — саме молодь до 35 років», — повідомляє Мокан.
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За приблизними підрахунками, які надає профільне Міністерство молоді та спорту, 40% молоді в Україні безпосередньо постраждали внаслідок військової агресії рф:
  • понад 2 мільйони молодих людей стали внутрішньо переміщеними особами;
  • ще близько 2 мільйонів виїхали за межі країни.
За словами депутата, ворогом знищується молодіжна інфраструктура. До повномасштабного вторгнення росії на території України функціонувало понад 300 молодіжних центрів та просторів. Зараз працюють лише 93, всі вони перепрофільовані на гуманітарні хаби або функціонують як центри волонтерської допомоги. Зруйновані, пошкоджені чи знаходяться на тимчасово окупованих територіях 18 молодіжних центрів.
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«Одним із викликів, який постане перед нашою державою, і над вирішенням якого вже зараз ведеться активна робота, — як нам повертати молодь з-за кордону, як після перемоги над ворогом мотивувати її жити, працювати та створювати сім’ї саме в Україні», — зазначив Василь Мокан.
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За матеріалами: Finance.ua
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