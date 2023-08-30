Індекс S&P 500 зріс до найвищих показників з червня на тлі невизначеного майбутнього відсоткових ставок — Finance.ua

Індекс S&P 500 зріс до найвищих показників з червня на тлі невизначеного майбутнього відсоткових ставок Сьогодні 10:45 — Фондовий ринок

Індекс S&P 500 зріс до найвищих показників з червня на тлі невизначеного майбутнього відсоткових ставок

Індекс S&P 500 зафіксував найсильніший одноденний приріст з 2 червня, тоді як прибутковість облігацій впала після публікації економічних звітів, які підсилили припущення з приводу майбутнього відсоткових ставок.

Про це повідомляє Bloomberg.

Акції Tesla, Nvidia та інших компаній з високою капіталізацією зросли після того, як з’явилися дані щодо ринку праці США, які зміцнили очікування інвесторів з приводу підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи.

Кількість вакансій у США скоротилася більше, ніж очікувалося, до 8,83 млн — найнижчого показника з 2021 року, що свідчить про те, що попит на робочу силу скорочується. Окремі дані показали, що довіра споживачів впала на тлі негативних поглядів на робочі місця, вищої вартості позик і тривалої інфляції.

«ФРС, швидше за все, може залишити ставки без змін у вересні. Інвесторам варто очікувати звіту про пом’якшення трудових відносин цієї п’ятниці, що ще більше закріпить тезу про те, що ФРС наближається до завершення циклу жорсткості», — сказав Джеффрі Роуч, головний економіст LPL Financial.

Нагадаємо, кілька днів тому голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл теж припустив, що ФРС може залишити ставки незмінними на наступному засіданні у вересні, оскільки чиновники оцінюють дані, що надходять, а також перспективи та ризики, що змінюються.

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Натомість він наголосив на потенційній необхідності для ФРС США здійснити додаткові підвищення процентних ставок з метою ефективного управління інфляцією, оскільки політики ретельно оцінюють ознаки зниження інфляції поряд зі стійкими показниками економіки та ринку праці.

Пауелл також підтвердив зобов’язання центрального банку зберігати достатньо жорстку монетарну політику, щоб спрямувати інфляцію до цільового рівня у 2%, наголосивши при цьому на обережному підході політиків до визначення того, чи продовжувати посилення монетарної політики, чи залишити ставку стабільною, очікуючи на нові дані.

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