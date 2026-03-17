Ілон Маск запускає власний завод чипів для ШІ 17.03.2026

Маск готує власне виробництво ШІ-чипів

Ілон Маск тривалий час нарікав на брак потужностей на існуючих ливарних заводах для виробництва високопродуктивних чипів штучного інтелекту для своїх компаній. Як наслідок, він анонсував створення власного підприємства — Terafab.

Його запуск заплановано на 21 березня 2026 року.

Навіщо це

Цей проєкт має на меті забезпечити Tesla, SpaceX та xAI достатньою кількістю прискорювачів ШІ, необхідних для розвитку технологій Маска. За його оцінками, щорічно компаніям можуть знадобитися 100−200 мільярдів AI-чипів, і якщо існуючі виробники не зможуть їх постачати, створення власних потужностей стає необхідністю.

Що відомо про Terafab

Маск не розкрив деталей виробничого процесу, але раніше він заявляв, що його підхід до напівпровідників відрізнятиметься від традиційного. Замість того, щоб підтримувати чистоту на рівні всього заводу, Terafab фокусуватиметься на ізоляції самих кремнієвих пластин, захищаючи їх від навколишнього середовища протягом усього циклу виробництва.

Він також жартома зазначав, що це дозволить інженерам навіть їсти чізбургери в чистому приміщенні, поки виготовляються чипи.

Відновлення повного ланцюга постачання чипів у галузі зайняло б десятиліття, тоді як Маск планує на один-два роки вперед і рідко заглядає далі трьох років. Це робить традиційні цикли виробництва напівпровідників занадто повільними для його потреб.

Водночас він наголосив: якщо б існуючі заводи могли забезпечити 100−200 мільярдів AI-чипів на рік у потрібні терміни, Tesla покладалася б на сторонніх виробників замість власного заводу.

Раніше ми повідомляли , що Meta також планує розробити власні чипи для навчання майбутніх моделей штучного інтелекту.

