IFC має в Україні проєкти в розробці на найближчі 18 місяців на $3 млрд — Finance.ua
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IFC має в Україні проєкти в розробці на найближчі 18 місяців на $3 млрд

Казна та Політика
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IFC має в Україні проєкти в розробці на найближчі 18 місяців на $3 млрд
IFC має в Україні проєкти в розробці на найближчі 18 місяців на $3 млрд
Міжнародна фінансова корпорація (IFC) з групи Світового банку з початку війни інвестувала в Україну $2,2 млрд та має проєкти в розробці (pipeline) на найближчі 18 місяців ще на $3 млрд.
Про це повідомив віцепрезидент IFC з питань Європи, Латинської Америки та Карибського басейну Альфонсо Ґарсія Мора.
Він зазначив, що раніше банк інвестував в Україну до $300 млн на рік, тож під час війне відбулося кратне збільшення інвестицій.
За його словами, в оновленій стратегії IFC також уважніше придивляється до проєктів щодо інвестицій безпосередньо в капітал компаній, а не боргового фінансування.
В IFC уточнили, що з зазначених $2,2 млрд біля $500 млн було спрямовано безпосередньо на проєкти в аграрному секторі, біля $300 млн — на інфраструктурні проєкти, тоді як біля $1,2 млрд — на фінансування бізнесу через українські банки.
Міністерство економіки України повідомило, що Мора під час візиту в Київ також зустрівся із першим віцепрем’єром — міністром економіки Юлією Свириденко та першим заступником міністра Олексієм Соболевим. Сторони обговорили співпрацю з IFC та Світовим банком щодо збільшення ролі приватного сектору в відбудові України, розширення доступу до фінансування та ринків капіталу, розвиток Державно-приватного партнерства, роботу над Інвестиційною стратегією та підготовку до URC2025, йдеться у релізі відомства.
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«Наразі є потреба у збільшенні участі приватного сектору в відбудові ключових галузей економіки. І один із шляхів — це розвиток Державно-приватного партнерства. Ми дуже цінуємо допомогу IFC з удосконалення законодавства у галузі ДПП та визначенні пріоритетних секторів для подальшої співпраці», — наголосила Свириденко.
Вона додала, що Мінекономіки також сподівається на максимальне розширення співробітництва у розробці секторальних стратегій і багаторічного плану зростання української економіки.
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Зазначається, що IFC та Група Світового банку також активно допомагають Україні у розробці та створенні Інвестиційної стратегії — комплексного документу, спрямованого на мобілізацію прямих іноземних інвестицій у ключові галузі в найближчі п’ять років. Попередні результати цієї роботи сторони домовилися представити на Конференції з відновлення України URC2025 в липні у Римі.
Партнери обговорили також необхідність розширення дієвих інструментів на ринку капіталу України та розширення участі IFC у Ukraine Investment Framework — інвестиційній складовій Ukraine Facility. IFC подала заявку у межах другого конкурсу пропозицій Єврокомісії та планує інвестиції у фонди приватного капіталу, які працюють в пріоритетних галузях економіки України.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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