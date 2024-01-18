Hyundai продало завод у Китаї за 225 мільйонів доларів, що становить половину початкової ціни — Finance.ua

Hyundai продало завод у Китаї за 225 мільйонів доларів, що становить половину початкової ціни
Спільне підприємство Hyundai Motor Co. у Китаї продало свій завод у Чунціні за 1,62 мільярда юанів ($225 мільйонів) — менше половини ціни, коли завод було виставлено на продаж у серпні.
Про це пише bloomberg.
Фабрика була продана компанії Chongqing Liangjiang District Yufu Industrial Park Construction Investment Ltd., якій підтримують кошти муніципального уряду. Продаж є частиною зусиль південнокорейського автовиробника щодо оптимізації діяльності в Китаї, заявили в середу в Hyundai.
Завод спочатку рекламували за 3,68 мільярда юанів у серпні, а через два місяці ціна була знижена до 2,58 мільярда юанів.
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