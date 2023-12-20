Hyundai продає свій завод на території росії за символічну ціну — Finance.ua
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Hyundai продає свій завод на території росії за символічну ціну

Світ
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Hyundai продає свій завод на території росії за символічну ціну
Hyundai продає свій завод на території росії за символічну ціну, www.flickr.com
Південнокорейська автомобілебудівна компанія Hyundai Motor затвердила план продажу активів у росії за символічну суму 7000 рублів (78 доларів).
Про це йдеться у заяві компанії.
Hyundai Motor у заяві для регулюючих органів повідомила, що втратить 220 млн доларів від продажу заводу в Санкт-Петербурзі, роботу якого було припинено з березня 2022 року.
Компанія заявила, що прагне передати свої активи на заводі в Санкт-Петербурзі російській компанії «Арт-Фінанс» та включити до операції можливість зворотного викупу.
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В даний час Hyundai погоджує з компанією «Арт-Фінанс» деталі угоди, заявили у Hyundai Motor.
«Щоб підтримати власників автомобілів Hyundai у росії, Hyundai продовжить надавати післяпродажне обслуговування та інші види обслуговування клієнтів», — йдеться у повідомленні.
Компанія «Арт-Фінанс» відома тим, що раніше купила активи Volkswagen на території росії.

Довідка Finance.ua:

  • Hyundai Motor — найбільший автовиробник у Південній Кореї та один з найбільших у світі. Окрім автомобілів, виробляє поїзди, військову техніку, промислове обладнання та надає фінансові послуги. Штаб-квартира знаходиться у Сеулі. Входить до конгломерату Hyundai Motor Group, створеного в 2000 році. У списку найбільших публічних компаній світу Forbes Global 2000 за 2022 рік Hyundai Motor посіла 147 місце.
  • Завод Hyundai Motors у Санкт-Петербурзі був побудований у 2010 році. Він виробляв 200 тисяч одиниць автомобілів на рік. Потім компанія придбала сусідній завод General Motors та розширила свої виробничі потужності до 300 тисяч одиниць.
  • Практично всі автовиробники відмовилися від дочірніх підприємств і заводів у росії, зазвичай, за значно зниженими або символічними цінами, оскільки ведення бізнесу стало неможливим після вторгнення рф в Україну на початку 2022 року.
За матеріалами:
РБК-Україна
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