Hyundai анонсувала запуск електричного повітряного таксі — Finance.ua

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Hyundai анонсувала запуск електричного повітряного таксі

Технології&Авто
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Hyundai анонсувала запуск електричного повітряного таксі
Hyundai анонсувала запуск електричного повітряного таксі, Фото: Hyundai
Supernal, передова авіаційна компанія Hyundai Motor Group, оголосила про плани запустити сервіс електричних повітряних перевезень до 2028 року.
Компанія презентувала на виставці CES 2024 свою останню ітерацію електричного літака з вертикальним зльотом і посадкою під назвою S-A2. Як зазначили в Hyundai, S-A2 базується на концепції літака S-A1, яку було представлена ​​на виставці CES 2020.
Компанія стверджує, що для створення літака «об'єднали інноваційну аерокосмічну техніку та естетичний автомобільний дизайн Hyundai Motor Group».
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Презентований літак має V-подібний хвіст з розподіленою електричною рушійною архітектурою та вісьмома поворотними гвинтами. S-A2 оснащений усіма критичними системами безпеки, що є необхідними для комерційної авіації (силовий агрегат, засоби керування польотом і авіоніка).
Літак розрахований на швидкість 193 кілометри на годину на висоті близько 450 метрів і призначений передусім для подорожей із передмістя до міста (на відстань 40−65 кілометрів). В Supernal зазначають, що продовжуватимуть оновлювати автомобіль в процесі сертифікації для запуску таксі-сервісу та підготовки до масового виробництва. Зокрема, припускають, що з розвитком технологій відбудеться заміна акумуляторного модуля.
Технічний директор Supernal Бен Дячун зазначив, що повітряне таксі не створюватиме багато шуму під час роботи. За його словами, літак працюватиме на рівні приблизно 65 децибелів під час зльоту та посадки та 45 децибелів під час польоту, приблизно як посудомийна машина.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Наразі Supernal, за словами її гендиректора та президента Hyundai Motor Group Джайвона Шина, найняла 600 осіб для роботи над комерційним запуском повітряного таксі.
Як пише TechCrunch, для повноцінного запуску таксі-сервісу компанії необхідно пройти ще чимало кроків. Літак S-A2 повинен буде пройти тривалий процес сертифікації у Федеральній авіаційній адміністрації (FAA) США перш ніж він зможе розпочати комерційні польоти. Компанія почне тестувати в цьому році в Каліфорнії свої так звані технологічні демонстраційні зразки та прагне подати заявку до FAA цього року.
Нагадаємо, на початку 2020 року Hyundai оголосила про партнерство з Uber Elevate (компанію було продано Joby Aviation в кінці 2020 року) для розробки та потенційного масового виробництва повітряних таксі для майбутньої мережі авіасполучення. Uber Elevate стверджувала, що розпочне демонстраційні польоти у 2020 році та запропонує комерційні поїздки у 2023 році.
За матеріалами:
НВ
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