Hyundai презентує нову позашляхову версію Casper 2025 (фото) — Finance.ua
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Hyundai презентує нову позашляхову версію Casper 2025 (фото)

Технології&Авто
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Hyundai презентує нову позашляхову версію Casper 2025 (фото)
Hyundai презентує нову позашляхову версію Casper 2025 (фото), Фото: Hyundai
У Hyundai Casper 2025 з’явилася нова позашляхова модифікація Cross. Субкомпактний кросовер надходить у продаж на батьківщині, у Південній Кореї, за ціною від 31,9 млн вон ($22 000).
Motor1 повідомляє подробиці про новий Hyundai Casper Electric Cross.
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За основу взяли електромобіль Hyundai Casper, який уже вийшов на європейський ринок під назвою Inster.
Мініатюрний 3,8-метровий кросовер отримав новий обвіс, захист днища, агресивніші бампери та змінену задню оптику. Крім того, з’явилися 17-дюймові позашляхові шини та багажник на даху.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Салон Hyundai Casper Electric Cross зберіг знайоме компонування. Усередині лише змінили оздоблення — воно стало двоколірним.
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Новий Hyundai Casper Electric Cross доступний виключно у передньопривідному виконанні зі 115-сильним мотором та батареєю ємністю 49 кВт∙год.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Розгін до 100 км/год займає 10,6 с, а максимальна швидкість обмежена на 150 км/год. Запас ходу складає 285 км, а швидка зарядка електрокара на 80% займає 30 хвилин.
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