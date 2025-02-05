Флагманський електромобіль Hyundai виходить на ринок — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Флагманський електромобіль Hyundai виходить на ринок

Фондовий ринок
13
Флагманський електромобіль Hyundai виходить на ринок
Флагманський електромобіль Hyundai виходить на ринок
Електромобіль Hyundai Ioniq 9 — великий сімейний кросовер із трьома рядами сидінь. Модель пропонуютьу версіях потужністю від 218 до 430 сил.
Новий Hyundai Ioniq 9 надходить у продаж. Флагманський електрокросовер уже доступний на батьківщині, в Південній Кореї, за ціною від 70,73 млн вон ($48 500). Про це повідомляється на офіційному сайті Hyundai.
Електромобіль Hyundai Ioniq 9 — великий п’ятиметровий кросовер з обтічним дизайном і оригінальними піксельними фарами. Авто є побратимом Kia EV9.
Кросовер Hyundai Ioniq 9 пропонують у версіях на 6 або 7 місць. У салоні на передній панелі встановлено два дисплеї. Об’єм багажника становить 620−2462 л, також є 88-літровий передній відсік.
Базова комплектація Hyundai Ioniq 9 Exclusive включає тризонний клімат-контроль, електропривід і вентиляцію передніх крісел, підігрів сидінь перших двох рядів, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки.
Новий Hyundai Ioniq 9 дебютує у задньопривідній 218-сильній модифікації та повнопривідних варіантах на 313 і 430 к. с. Усі вони оснащений батареєю ємністю 110 кВт∙год. Запас ходу за корейським циклом становить 532 км із заднім приводом і 503 км — з повним.
Страхування автомобіля: обирайте автоцивілку від найкращих страхових компаній України.

Автоцивілка (ОСЦПВ)

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.