Флагманський електромобіль Hyundai виходить на ринок — Finance.ua

Флагманський електромобіль Hyundai виходить на ринок Сьогодні 03:20 — Фондовий ринок

Флагманський електромобіль Hyundai виходить на ринок

Електромобіль Hyundai Ioniq 9 — великий сімейний кросовер із трьома рядами сидінь. Модель пропонуютьу версіях потужністю від 218 до 430 сил.

Новий Hyundai Ioniq 9 надходить у продаж. Флагманський електрокросовер уже доступний на батьківщині, в Південній Кореї, за ціною від 70,73 млн вон ($48 500). Про це повідомляється на офіційному сайті Hyundai.

Електромобіль Hyundai Ioniq 9 — великий п’ятиметровий кросовер з обтічним дизайном і оригінальними піксельними фарами. Авто є побратимом Kia EV9

Кросовер Hyundai Ioniq 9 пропонують у версіях на 6 або 7 місць. У салоні на передній панелі встановлено два дисплеї. Об’єм багажника становить 620−2462 л, також є 88-літровий передній відсік.

Базова комплектація Hyundai Ioniq 9 Exclusive включає тризонний клімат-контроль, електропривід і вентиляцію передніх крісел, підігрів сидінь перших двох рядів, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки.

Новий Hyundai Ioniq 9 дебютує у задньопривідній 218-сильній модифікації та повнопривідних варіантах на 313 і 430 к. с. Усі вони оснащений батареєю ємністю 110 кВт∙год. Запас ходу за корейським циклом становить 532 км із заднім приводом і 503 км — з повним.

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