Hyundai призупиняє виробництво двох популярних електромобілів — Finance.ua

Hyundai призупиняє виробництво двох популярних електромобілів Сьогодні 23:48 — Технології&Авто

Hyundai призупиняє виробництво двох популярних електромобілів

Компанія Hyundai оголосила про тимчасове призупинення виробництва електромобілів IONIQ 5 та Kona EV на своєму заводі в Ульсані з 24 по 28 лютого. Причиною стало значне зниження попиту на внутрішньому ринку Південної Кореї, де в січні було продано лише 75 екземплярів IONIQ 5.

Ринок електрокарів у країні переживає істотний спад, а поява нових виробників із конкурентними пропозиціями лише посилила тиск на місцевих виробників. Зокрема, деякі азійські компанії вже запропонували доступні моделі з агресивним ціноутворенням, що може змінити баланс сил на ринку.

У відповідь Hyundai оголосила про зниження цін на свою електричну лінійку, включаючи IONIQ 5, IONIQ 6 та Kona Electric. Попри успішні продажі в США, Hyundai та Kia стикаються з труднощами на внутрішньому ринку. Експерти прогнозують, що в умовах зростаючої конкуренції компаніям доведеться переглянути свою стратегію, щоб зберегти лідерство. Виробники мають адаптуватися до нових реалій ринку та відповідати суворим екологічним нормам ЄС.

Ampercar За матеріалами:

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