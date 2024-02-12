Hyundai готує два електропікапи — Finance.ua

Hyundai готує два електропікапи Сьогодні 23:45 — Технології&Авто

Hyundai готує два електропікапи

Розкрито назви двох нових електричних пікапів Hyundai.

Як пише австралійський Drive.com, ще наприкінці 2023 року південнокорейський автовиробник зареєстрував товарні знаки Ioniq T7 та Ioniq T10.

Ioniq у назві вказує на те, що модель буде електричною, а індекс — її позиціонування в лінійці. Якщо ці позначення дійсно дістануться пікапам, Ioniq T10 розташується на вершині гами і стане флагманом.

Читайте також Hyundai представила електромобіль за 20 000 євро (фото)

Заявка на реєстрацію товарних знаків Ioniq T7 та Ioniq T10 була подана в Австралії, однак цей ринок не буде основним для електропікапів. Ioniq T10 чекають у США: очікується, що це буде повнорозмірна модель, за габаритами близька до Ford F-150 та GMC Sierra. Ioniq T7, у свою чергу, буде середньорозмірним, як Сhevrolet Colorado, або компактним, як Santa Cruz.

З великою ймовірністю обидва пікапа отримають двомоторну установку та повний привід, проте не виключений і варіант з одним електромотором та заднім приводом. У продажу новинки можуть з’явитися у 2025 чи 2026 роках.

Читайте також Компанія Hyundai продала завод у росії

Розробкою електричних пікапів займається і Kia. Подробиць про них поки що мало, оскільки на ринку вони з’являться не раніше 2027 року. Стратегія компанії передбачає, що до 2030 року близько 80 відсотків продажів електричних автомобілів припадатимуть на Північну Америку, Європу, Південну Корею та Китай.

Але від паливних моделей корейська компанія не відмовляється: до запуску готується рамний дизельний пікап на агрегатах позашляховика Mohave. Йому пророкують ім'я Tasman, а головним ринком для нього стане якраз Австралія. Там новинка має конкурувати з Toyota Hilux і Ford Ranger.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.