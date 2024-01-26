Компанія Hyundai продала завод у росії — Finance.ua

Компанія Hyundai продала завод у росії
російська компанія «Арт-Фінанс» завершила угоду щодо купівлі всіх російських активів південнокорейського виробника Hyundai.
Про це повідомила пресслужба AGR Automotive Group, пише «Комерсант».
В угоду, зокрема, увійшло петербурзьке підприємство ТОВ «Хенде Мотор Мануфактурінг рус».
Компанія «Арт-Фінанс» на чолі з колишнім президентом дилерського холдингу «Авілон» була зареєстрована у москві у лютому 2023 року. У травні того ж року компанія викупила російські активи Volkswagen, зокрема підприємство у Калузі.
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Про покупку «Арт-Фінансом» російського заводу Hyundai стало відомо наприкінці 2023 року. Угоду погодила рада директорів Volkswagen. петербурзький завод Hyundai відновив роботу після двох років простою 9 січня цього року. На підприємстві працює 800 осіб.
Нагадаємо, у грудні корейський автовиробник Hyundai Motor Company затвердив план продажу свого російського заводу, на якому на початок повномасштабного вторгнення рф в Україну компанія виробляла 200 тис. автомобілів на рік.
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