Компанія Hyundai продала завод у росії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Компанія Hyundai продала завод у росії

Фондовий ринок
42
Компанія Hyundai продала завод у росії
Компанія Hyundai продала завод у росії
російська компанія «Арт-Фінанс» завершила угоду щодо купівлі всіх російських активів південнокорейського виробника Hyundai.
Про це повідомила пресслужба AGR Automotive Group, пише «Комерсант».
В угоду, зокрема, увійшло петербурзьке підприємство ТОВ «Хенде Мотор Мануфактурінг рус».
Компанія «Арт-Фінанс» на чолі з колишнім президентом дилерського холдингу «Авілон» була зареєстрована у москві у лютому 2023 року. У травні того ж року компанія викупила російські активи Volkswagen, зокрема підприємство у Калузі.
Читайте також
Про покупку «Арт-Фінансом» російського заводу Hyundai стало відомо наприкінці 2023 року. Угоду погодила рада директорів Volkswagen. петербурзький завод Hyundai відновив роботу після двох років простою 9 січня цього року. На підприємстві працює 800 осіб.
Нагадаємо, у грудні корейський автовиробник Hyundai Motor Company затвердив план продажу свого російського заводу, на якому на початок повномасштабного вторгнення рф в Україну компанія виробляла 200 тис. автомобілів на рік.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.