Компанія Hyundai продала завод у росії — Finance.ua

Компанія Hyundai продала завод у росії Сьогодні 18:30 — Фондовий ринок

Компанія Hyundai продала завод у росії

російська компанія «Арт-Фінанс» завершила угоду щодо купівлі всіх російських активів південнокорейського виробника Hyundai.

Про це повідомила пресслужба AGR Automotive Group, пише «Комерсант».

В угоду, зокрема, увійшло петербурзьке підприємство ТОВ «Хенде Мотор Мануфактурінг рус».

Компанія «Арт-Фінанс» на чолі з колишнім президентом дилерського холдингу «Авілон» була зареєстрована у москві у лютому 2023 року. У травні того ж року компанія викупила російські активи Volkswagen, зокрема підприємство у Калузі.

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Про покупку «Арт-Фінансом» російського заводу Hyundai стало відомо наприкінці 2023 року. Угоду погодила рада директорів Volkswagen. петербурзький завод Hyundai відновив роботу після двох років простою 9 січня цього року. На підприємстві працює 800 осіб.

Нагадаємо, у грудні корейський автовиробник Hyundai Motor Company затвердив план продажу свого російського заводу, на якому на початок повномасштабного вторгнення рф в Україну компанія виробляла 200 тис. автомобілів на рік.

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Економічна Правда За матеріалами:

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