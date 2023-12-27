Societe Generale продає свій бізнес у рф — Finance.ua

Societe Generale продає свій бізнес у рф
Один із найбільших французьких банків Societe Generale продає частки свого російського бізнесу вартістю приблизно $75 млн колишньому місцевому підрозділу ПАТ «росбанк».
Про це повідомляє Bloomberg.
Французький банк Societe Generale SA може завершити свій вихід з росії, продавши частки в деяких з найбільших компаній країни своєму колишньому місцевому підрозділу ПАТ «росбанк», який вона продала мільярдеру Володимиру Потаніну минулого року.
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Президент рф володимир путін 24 грудня схвалив розпорядження про те, щоб «росбанк» купив російські пакети акцій у французького банку.
Портфель включає невеликі пакети акцій найбільших компаній країни, таких як газовий гігант ПАТ «Газпром», виробник рафінованого нікелю ПАТ «ГМК «Норільський нікель», нафтові компанії ПАТ «Лукойл» і ПАТ «роснефть», а також 20 інших холдингів.
Нагадаємо, найбільша криптовалютна біржа у світі Binancе остаточно йде з росії та продає весь свій російський бізнес компанії CommEX.
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