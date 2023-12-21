Виробник шин Bridgestone продає свої активи в рф — Finance.ua

Виробник шин Bridgestone продає свої активи в рф Сьогодні 05:37 — Світ

Виробник шин Bridgestone продає свої активи в рф

Японський виробник шин Bridgestone Europe оголосив про продаж своїх активів у росії диверсифікованій холдинговій компанії S8 Capital.

Про це йдеться в релізі компанії.

У компанії зазначили, що угода отримала всі необхідні нормативні дозволи та включає в себе продаж заводу з виробництва шин в Ульяновську та відділ продажів і маркетингу в москві.

Читайте також Hyundai продає свій завод на території росії за символічну ціну

У рамках угоди до покупця перейдуть близько 1000 співробітників.

Bridgestone була присутня на російському ринку з 1998 року. Компанія призупинила все виробництво діяльності в росії в березні минулого року.

Нагадаємо, ще з жовтня 2022 Bridgestone розпочала процес пошуку місцевого покупця на свої російські активи.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.