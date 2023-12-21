Виробник шин Bridgestone продає свої активи в рф — Finance.ua

Виробник шин Bridgestone продає свої активи в рф
Японський виробник шин Bridgestone Europe оголосив про продаж своїх активів у росії диверсифікованій холдинговій компанії S8 Capital.
Про це йдеться в релізі компанії.
У компанії зазначили, що угода отримала всі необхідні нормативні дозволи та включає в себе продаж заводу з виробництва шин в Ульяновську та відділ продажів і маркетингу в москві.
У рамках угоди до покупця перейдуть близько 1000 співробітників.
Bridgestone була присутня на російському ринку з 1998 року. Компанія призупинила все виробництво діяльності в росії в березні минулого року.
Нагадаємо, ще з жовтня 2022 Bridgestone розпочала процес пошуку місцевого покупця на свої російські активи.
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