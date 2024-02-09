Hyundai представила електромобіль за 20 000 євро (фото) — Finance.ua
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Hyundai представила електромобіль за 20 000 євро (фото)

Технології&Авто
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Hyundai представила електромобіль за 20 000 євро (фото)
Hyundai представила електромобіль за 20 000 євро (фото)
Корейська компанія Hyundai представила сучасний електромобіль Hyundai Casper EV. Новинка продаватиметься в Європі. Це станеться вже у поточному році. Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Hyundai Casper — це крихітний чотиридверний міський малолітражний автомобіль, що виробляється компанією Hyundai у Південній Кореї з 2011 року з 1,0-літровим бензиновим двигуном, але для європейського ринку він отримає електричну версію.
Hyundai представила електромобіль за 20 000 євро (фото)
Hyundai Casper EV буде приблизно на 25 мм довшим, ніж його аналог із двигуном внутрішнього згоряння, що допоможе заощадити внутрішній простір. Що стосується розташування порту зарядки, то він, швидше за все, буде у передній частині автомобіля.
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Інформації про двигун поки немає, але відомо, що установка живитиметься від літій-залізо-фосфатного акумулятора (LFP), який, ймовірно, зможе забезпечити запас ходу до 300 км.
Casper EV прибуде до Європи у третьому кварталі цього року. Електромобіль коштуватиме близько 20 000 євро.
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За матеріалами:
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