У Hyundai придумали, як покращити аеродинаміку електромобілів — Finance.ua

У Hyundai придумали, як покращити аеродинаміку електромобілів Сьогодні 02:12 — Технології&Авто

У Hyundai придумали, як покращити аеродинаміку електромобілів

Компанія Hyundai представила нову технологію під назвою Active Air Skirt (AAS), яка покликана покращити аеродинаміку електромобілів.

Випробування показали, що нові активні заслінки підвищують обтічність майже на 3%. За розрахунками Hyundai, це дозволить додати до запасу ходу приблизно 6 кілометрів без втручання в силову електроніку. Коли почнеться серійне застосування нової технології, не уточнюється.

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AAS являють собою висувні заслінки, розташовані між переднім бампером і колісними арками. При переміщеннях у звичайному режимі вони приховані. Однак на швидкостях понад 80 км/год вони висовуються і закривають частину простору перед шинами і, таким чином, дозволяють контролювати турбулентність навколо передніх коліс.

Крім покращення обтічності, AAS у поєднанні з плоским днищем електромобіля на платформі E-GMP дозволяє збільшувати притискну силу. За розрахунками інженерів, технологія зберігає свою ефективність і на швидкостях понад 200 км/год.

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Розробку вже випробувано на електромобілі Genesis GV60. Серійне застосування AAS передбачається головним чином на кросоверах та позашляховиках, де складно покращувати аеродинамічні характеристики стандартними методами.

Наразі Hyundai подала заявки на патенти в Південній Кореї та США та планує випробувати заслінки на надійність. Після випробувань буде ухвалено рішення щодо доцільності впровадження AAS на серійні електромобілі.

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