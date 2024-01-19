Представлено компактний і недорогий кросовер Hyundai з оригінальним дизайном (фото) — Finance.ua
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Представлено компактний і недорогий кросовер Hyundai з оригінальним дизайном (фото)

Технології&Авто
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Представлено компактний і недорогий кросовер Hyundai з оригінальним дизайном (фото)
Представлено компактний і недорогий кросовер Hyundai з оригінальним дизайном (фото)
Опубліковано офіційні фото Hyundai Bayon 2024. Компактний міський кросовер пройшов оновлення слідом за спорідненим хетчбеком Hyundai i20 і вийде на європейський ринок з весни. Подробиці моделі розкрили на сайті Hyundai.
Новий Hyundai Bayon впізнається, насамперед, за зміненою передньою частиною, яка стала ще виразнішою. Кросоверу замінили решітку радіатора, бампер і фари, а ходові вогні тепер з'єднані діодною смугою. Також у авто нові задній бампер і колісні диски (діаметром 16 або 17 дюймів).
Представлено компактний і недорогий кросовер Hyundai з оригінальним дизайном (фото)
У салоні Hyundai Bayon 2024 встановлено поліпшену віртуальну панель приладів із новою графікою, а сенсорний дисплей мультимедіа в базовій версії збільшено до 10,25 дюймів у діагоналі. Підсвічування тепер діодне. Перелік опцій поповнили бездротова зарядка для смартфонів і акустика Bose з 8 динаміками.
Представлено компактний і недорогий кросовер Hyundai з оригінальним дизайном (фото)
Характеристики Hyundai Bayon 2024 поки що не розголошують — вони стануть відомі дещо пізніше. Очікується, що кросовер збереже бензинові 1,0-літрові турбомотори на 100 і 120 к. с. Модель комплектують 6-ступінчастою механічною КПП і 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями. Вартість моделі становитиме близько 21 000 євро.
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