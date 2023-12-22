Hyperloop One закривається і розпродує активи — Bloomberg Сьогодні 11:30 — Фондовий ринок

Hyperloop One закривається і розпродує активи — Bloomberg

Футуристична транспортна компанія Hyperloop One, яка планувала створити швидкісні лінії сполучення в герметичних трубах, щоб перевозити пасажирів і вантажі з міста в місто зі швидкістю, подібною до швидкості польоту літака, закривається.

Про це пише Bloomberg із посиланням на ознайомлені джерела.

За даними PitchBook, з моменту свого заснування у 2014 році Hyperloop One зібрала понад 450 мільйонів доларів.

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Hyperloop One побудувала невеликий тестовий трек поблизу Лас-Вегаса, щоб розвивати свою транспортну технологію, і на деякий час взяла назву Virgin Hyperloop One після того, як в нього інвестувала компанія Virgin Річарда Бренсона.

Virgin зняла свій бренд після того, як минулого року стартап вирішив зосередитися на перевезеннях вантажів, а не людей.

Наразі компанія звільнила більшість своїх співробітників та намагається продати активи, що залишились, у тому числі тестовий трек і обладнання, розповів один із співрозмовників агентства, який говорив на умовах анонімності.

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Зазначається, що на початку 2022 року в компанії працювало понад 200 осіб. Hyperloop One також закрила свій офіс у Лос-Анджелесі. Решті співробітників, яким доручили нагляд за продажем активів, повідомили, що їхня робота завершиться 31 грудня.

Дубайський конгломерат DP World підтримує Hyperloop One з 2016 року та володіє контрольним пакетом акцій. Залишок інтелектуальної власності стартапу передадуть DP World, розповіло одне з ознайомлених джерел.

DP World відмовилася від коментарів. Виконуючий обов’язки головного виконавчого директора Hyperloop One Раджа Нараянан також не відповів на запити про коментарі.

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«Компанія привернула увагу громадськості з моменту свого заснування в 2014 році, через рік після того, як Ілон Маск випустив офіційний документ, в якому виклав своє бачення технології Hyperloop. Концепція була спокусливою обіцянкою нового виду транспортних технологій — і кінця заторів на дорогах.

Але індустрія, що зароджувалася, спіткнулася, і Hyperloop One так і не виграла контракт на будівництво гіперлупа. Компанія також привернула до себе багато уваги з неправильних причин. Співзасновник Броган БамБроган одного разу прийшовши на роботу, виявив зашморг на своєму стільці.

А інший співзасновник, венчурний капіталіст Шервін Пішевар, відійшов від справ після того, як агентство Bloomberg повідомило про звинувачення в сексуальних домаганнях, які він заперечував. Колишній директор Зіявудін Магомедов був заарештований у Москві за звинуваченням у шахрайстві та розкраданні, не пов’язаному з Hyperloop One. Тоді адвокат Магомедова заявив, що оскаржує арешт", — нагадує Bloomberg.

Економічна Правда За матеріалами:

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