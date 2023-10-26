Hyperloop демонструє новий проєкт вантажного вакуумного поїзда — Finance.ua

Hyperloop демонструє новий проєкт вантажного вакуумного поїзда Вчора 01:54 — Технології&Авто

Hyperloop демонструє новий проєкт вантажного вакуумного поїзда

Компанія Hyperloop Transportation Technologies ось уже 10 років розробляє технологію швидкісного пасажирського і вантажного вакуумного транспорту, запропоновану колись Ілоном Маском. Вона представила нову версію свого продукту, пише New Atlas

Система Express Freight складається з повністю автоматизованого вакуумного трубопроводу, капсул, що левітують, конвеєрної стрічки та електричних дверей для одночасного звантаження й розвантаження. На думку HyperloopTT, система обіцяє перевершити за швидкістю та економічністю доставку вантажів повітряним або автотранспортом.

Вантажні перевезення

Техніко-економічний аналіз, завершений 2019 року, показав, що швидкісна система вакуумних вантажоперевезень буде дешевшою, ніж повітряний або автотранспорт. Разом із британською дизайнерською фірмою Tangerine компанія HyperloopTT розробила вантажну транспортну систему, що відповідатиме чотирьом вимогам:

Інтеграції в наявну інфраструктуру.

Максимальному збільшенню об'єму вантажного відсіку всередині капсули.

Граничному скороченню часу завантаження.

Можливості адаптації під різні запити клієнтів.

У результаті були спроєктовані вантажні контейнери з дверцятами для вивантаження і завантаження, які за розміром поступаються великим контейнерам, розробленим HyperloopTT для потреб морського транспорту. Прибувши вакуумною трубою до місця призначення, капсули автоматично розвантажуються — контейнери з доставленим вантажем замінюються на контейнери з новим.

Конвеєрна стрічка, що рухається паралельно з трубою, відвозить контейнери подалі від капсул, конструкцію яких злегка змінили, щоб вони відповідали габаритам авіавантажних контейнерів.

А що для пасажирів

Надалі компанія планує інтегрувати систему Express Freight у більшу інфраструктуру пасажироперевезень. Судячи із запропонованого раніше плану, пасажирська система складатиметься зі схожих капсул, що нагадують фюзеляж літака, які рухаються як маглев усередині вакуумного трубопроводу зі швидкістю до 1220 кілометрів за годину.

Телеканал 24 За матеріалами:

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