Китай успішно випробував свій Hyperloop: для реалізації проєкту знадобився лише рік — Finance.ua

Китай успішно випробував свій Hyperloop: для реалізації проєкту знадобився лише рік Сьогодні 06:34 — Технології&Авто

Китай успішно випробував свій Hyperloop: для реалізації проєкту знадобився лише рік

Китайський дослідницький центр провів успішне випробування надшвидкого потяга з гіперпетлею, пише South China Morning Post.

За заявою представників центру, на випробувальній лінії надпровідних магнітних підвісок у Датуні, провінція Шаньсі, завершено три випробувальні запуски.

Після повної реалізації проєкту подібні надшвидкісні потяги на магнітній підвісці зможуть перевозити пасажирів на швидкості 1 000 км/год. Якщо Китай встигне реалізувати проєкт раніше за інших, то китайський Hyperloop стане найшвидшим у світі наземним громадським транспортом.

Найшвидші швидкісні потяги наразі можуть мчати на швидкості до 350 км/год. Вони могли б рухатися навіть швидше, але тоді значно зросте знесення рейок і споживання енергії. А технологія магнітної левітації, на якій базується Hyperloop, усуває тертя, яке зношує рейки, а вакуумна труба зменшує опір повітря.

Китай має всі шанси стати першою у світі країною, яка повноцінно запустить надшвидкісні потяги подібного типу. Все тому, що Ілон Маск, який запропонував цю ідею ще 10 років тому, охолонув до свого проєкту, так і не довівши справу до кінця.

Річард Бренсон, засновник компанії з космічних подорожей Virgin Galactic, активно змагався з Маском у реалізації Hyperloop, але фінансові проблеми змусили його заморозити проєкт.

Сьогодні Китай має найбільшу мережу залізниць, загальна протяжність яких дорівнює 42 тис. км. Уже до 2025 року китайська влада планує збільшити максимальну швидкість потягів до 400 км/год.

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