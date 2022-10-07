Першу станцію Hyperloop заклали в Німеччині — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Першу станцію Hyperloop заклали в Німеччині

Світ
193
Першу станцію Hyperloop заклали в Німеччині
Першу станцію Hyperloop заклали в Німеччині
30 вересня розпочалось будівництво першого в Європі повнорозмірного демонстраційного сегмента Hyperloop в Баварії (Німеччина).
Ідея швидкісних поїздів Hyperloop не померла, а розробляється кількома групами науковців. Одна з найбільш успішних — програма Hyperloop Мюнхенського технічного університету (TUM) у Німеччині, яка працює над проєктом з 2015 року.
Їм вдалося стати першими у всіх чотирьох змаганнях Hyperloop Pod Competitions, організованих Musk’s Space X, і на цей момент вони тримають рекорд швидкості 482 км/год. На основі цих успіхів програма швидко просунулася від моделей до повнорозмірних випробувань.
Німці будують випробувальну ділянку довжиною 24 метри, яка складатиметься з бетонної труби надвисокої міцності та тестової капсули, оснащеної технологією maglev. Споруда призначена для повномасштабного тестування нових технологій і дослідження життєздатності концепції комерційного пасажирського транспорту.
Говорячи простою мовою, Hyperloop складається з пасажирської капсули, яка рухається в герметичній трубі. З неї все повітря витягується за допомогою потужних вакуумних насосів. Це усуне опір повітря та дозволить досягти дуже високих швидкостей, не вимагаючи значного споживання енергії.
Кінцева мета проєкту полягає в тому, щоб труби Hyperloop прокласти всією країною (а згодом також між країнами та через океани), з’єднуючи населені пункти так само, як залізниця, але з набагато швидшими та комфортнішими подорожами.
Попри те, що концепції Hyperloop ще потрібно пройти дуже довгий шлях і подолати багато перешкод, перш ніж вона почне перевозити пасажирів, це може бути втілення справжньої наукової фантастики в реальність.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.