Першу станцію Hyperloop заклали в Німеччині — Finance.ua

Першу станцію Hyperloop заклали в Німеччині Вчора 02:14 — Світ

Першу станцію Hyperloop заклали в Німеччині

30 вересня розпочалось будівництво першого в Європі повнорозмірного демонстраційного сегмента Hyperloop в Баварії (Німеччина).

Ідея швидкісних поїздів Hyperloop не померла, а розробляється кількома групами науковців. Одна з найбільш успішних — програма Hyperloop Мюнхенського технічного університету (TUM) у Німеччині, яка працює над проєктом з 2015 року.

Їм вдалося стати першими у всіх чотирьох змаганнях Hyperloop Pod Competitions, організованих Musk’s Space X, і на цей момент вони тримають рекорд швидкості 482 км/год. На основі цих успіхів програма швидко просунулася від моделей до повнорозмірних випробувань.

Німці будують випробувальну ділянку довжиною 24 метри, яка складатиметься з бетонної труби надвисокої міцності та тестової капсули, оснащеної технологією maglev. Споруда призначена для повномасштабного тестування нових технологій і дослідження життєздатності концепції комерційного пасажирського транспорту.

Говорячи простою мовою, Hyperloop складається з пасажирської капсули, яка рухається в герметичній трубі. З неї все повітря витягується за допомогою потужних вакуумних насосів. Це усуне опір повітря та дозволить досягти дуже високих швидкостей, не вимагаючи значного споживання енергії.

Кінцева мета проєкту полягає в тому, щоб труби Hyperloop прокласти всією країною (а згодом також між країнами та через океани), з’єднуючи населені пункти так само, як залізниця, але з набагато швидшими та комфортнішими подорожами.

Попри те, що концепції Hyperloop ще потрібно пройти дуже довгий шлях і подолати багато перешкод, перш ніж вона почне перевозити пасажирів, це може бути втілення справжньої наукової фантастики в реальність.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 За матеріалами:

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