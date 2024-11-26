Huawei планує створити 100 000 додатків для своєї операційної системи протягом року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Huawei планує створити 100 000 додатків для своєї операційної системи протягом року

Технології&Авто
15
Huawei планує створити 100 000 додатків для своєї операційної системи протягом року
Huawei планує створити 100 000 додатків для своєї операційної системи протягом року
Китайська компанія Huawei, внесена до чорного списку США, заявила, що планує створити 100 000 додатків для своєї операційної системи Harmony в найближчі місяці, оскільки вона прагне досягнення самодостатності.
Про це повідомляє Reuters.
Huawei має понад 15 000 додатків на базі Harmony, які можуть задовольнити базові потреби споживачів, але екосистема потребує більш персоналізованих і бутикових додатків, заявив на конференції в суботу голова Huawei Сюй Чжицзюнь.
Читайте також
«Виходячи з нашого аналізу, для того, щоб екосистема Harmony стала зрілою і могла задовольняти потреби споживачів, 100 000 додатків є важливою віхою, і це ключова мета на наступні 6−12 місяців», — сказав Сюй у своїй промові, розміщеній в додатку для обміну повідомленнями WeChat.
Huawei запустила свою операційну систему п’ять років тому після того, як санкції США припинили підтримку Android. Компанія з Шеньчженя, яка продає продукцію від смартфонів до ноутбуків, пізніше розробила версію системи Harmony з відкритим вихідним кодом.
Читайте також
«Через санкції США Huawei була змушена прискорити розробку власної операційної системи», — сказав Сюй. Хоча було досягнуто значного прогресу, «будь-яка операційна система, незалежно від того, наскільки вона просунута, не матиме ніякої цінності, якщо нею ніхто не користується».
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.