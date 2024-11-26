Huawei планує створити 100 000 додатків для своєї операційної системи протягом року — Finance.ua

Huawei планує створити 100 000 додатків для своєї операційної системи протягом року Сьогодні 02:36 — Технології&Авто

Huawei планує створити 100 000 додатків для своєї операційної системи протягом року

Китайська компанія Huawei, внесена до чорного списку США, заявила, що планує створити 100 000 додатків для своєї операційної системи Harmony в найближчі місяці, оскільки вона прагне досягнення самодостатності.

Про це повідомляє Reuters.

Huawei має понад 15 000 додатків на базі Harmony, які можуть задовольнити базові потреби споживачів, але екосистема потребує більш персоналізованих і бутикових додатків, заявив на конференції в суботу голова Huawei Сюй Чжицзюнь.

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«Виходячи з нашого аналізу, для того, щоб екосистема Harmony стала зрілою і могла задовольняти потреби споживачів, 100 000 додатків є важливою віхою, і це ключова мета на наступні 6−12 місяців», — сказав Сюй у своїй промові, розміщеній в додатку для обміну повідомленнями WeChat.

Huawei запустила свою операційну систему п’ять років тому після того, як санкції США припинили підтримку Android. Компанія з Шеньчженя, яка продає продукцію від смартфонів до ноутбуків, пізніше розробила версію системи Harmony з відкритим вихідним кодом.

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«Через санкції США Huawei була змушена прискорити розробку власної операційної системи», — сказав Сюй. Хоча було досягнуто значного прогресу, «будь-яка операційна система, незалежно від того, наскільки вона просунута, не матиме ніякої цінності, якщо нею ніхто не користується».

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