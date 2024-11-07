Huawei переманює інженерів TSMC, пропонуючи їм утричі вищі зарплати — Finance.ua

Huawei переманює інженерів TSMC, пропонуючи їм утричі вищі зарплати Сьогодні 22:38 — Технології&Авто

Huawei переманює інженерів TSMC, пропонуючи їм утричі вищі зарплати

Хоча китайська Huawei і змогла створити власний процесор, він, по-перше, не може конкурувати з найсучаснішими чипами TSMC, а по-друге, розслідування США показало, що компанія не може виробляти їх у великих кількостях. Масове виробництво тисяч пластин із використанням старішого обладнання створює проблему, яку зараз не може усунути жодна китайська фірма.

Ймовірно, усвідомлюючи необхідність вживання швидких заходів, Huawei, як кажуть, почала переманювати інженерів TSMC. Вона начебто пропонує потроїти їхню заробітну плату в обмін на допомогу в прискоренні розвитку, розробки й виробництва процесорів, повідомляє Le Monde

Читайте також Huawei у своїх ноутбуках наступного покоління відмовиться від Windows на користь HarmonyOS

В одному з випадків, на пошту приходять по кілька електронних листів, у яких їй пропонують роботу й ставлять типові запитання про те, чи розглядає вона нові можливості для свого рівня досвіду. Ці листи надходять від кадрових агентств, підконтрольних Huawei.

Тайванське Бюро судових розслідувань вивчало багато подібних випадків, коли компанії представляють себе як фірми, що займаються аналізом даних, але насправді вишукують потрібних їм спеціалістів і потім намагаються їх переманити.

Невідомо, чи є якісь випадки, коли тайванські таланти погоджувалися на пропозиції Huawei, і якщо так, то скільки їх. Однак це вельми щедра пропозиція з боку бренду. Для китайського виробника це вельми вигідно, навіть якщо це означає, що доведеться платити завищену зарплату кільком людям. Адже натомість компанія зможе отримати доступ до комерційної таємниці попередніх роботодавців, розробити передові чипи, а потім заробити на них значно більше.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.