Хто за новим законом повинен подавати декларації — роз’яснення НАЗК — Finance.ua

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Хто за новим законом повинен подавати декларації — роз’яснення НАЗК

Казна та Політика
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Хто за новим законом повинен подавати декларації — роз’яснення НАЗК
Хто за новим законом повинен подавати декларації — роз’яснення НАЗК
Закон про відновлення декларування, який набрав чинності 12 жовтня, істотно зменшив кількість декларантів у державних та комунальних підприємствах, закладах, установах, організаціях — юридичних особах публічного права (ЮОПП).
Про це повідомляється на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
Відтак до декларантів із числа посадових осіб ЮОПП належать:
  • голови та члени наглядової ради, ради директорів, виконавчого органу, комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії);
  • ліквідатор;
  • керівник, заступник керівника;
  • головний бухгалтер;
  • корпоративний секретар;
  • особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, та її заступники;
  • члени іншого органу управління (крім консультативного).
Тобто декларантами у ЮОПП залишилися лише топпосадовці.
Всі інші керівники нижчого за ієрархією рівня (структурних підрозділів) та інші працівники ЮОПП, які мають повноваження здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції, зокрема, керівники підрозділів закупівель, більше не повинні подавати декларації будь-якого виду (у т. ч. декларації при звільненні та щорічні декларації за 2021, 2022, 2023 роки).
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Якщо ж працівник ЮОПП є декларантом за іншою посадою/статусом, визначеним у ст. 3 Закону (наприклад є депутатом місцевої ради), то він зобов’язаний подати всі передбачені Законом декларації.
Декларації, які під час дії воєнного стану були добровільно подані особами, які з 12 жовтня 2023 року більше не є суб'єктами декларування, зберігаються у Реєстрі декларацій упродовж п’яти років.
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Проте остання подана такою особою декларація зберігатиметься безстроково. Видалення таких декларації до спливу 5-річного строку не передбачено чинним законодавством.

Довідка Finance.ua:

  • 12 жовтня 2023 року набрав чинності закон, яким відновлено декларування та функції НАЗК. Щорічні декларації за 2021−2022 роки необхідно подати до 31 січня 2024 року, а за 2023 рік — уже у звичний для всіх декларантів строк — до 31 березня 2024 року включно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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