Хто за новим законом повинен подавати декларації — роз’яснення НАЗК — Finance.ua

Хто за новим законом повинен подавати декларації — роз’яснення НАЗК Сьогодні 21:00 — Казна та Політика

Хто за новим законом повинен подавати декларації — роз’яснення НАЗК

Закон про відновлення декларування, який набрав чинності 12 жовтня, істотно зменшив кількість декларантів у державних та комунальних підприємствах, закладах, установах, організаціях — юридичних особах публічного права (ЮОПП).

Про це повідомляється на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Відтак до декларантів із числа посадових осіб ЮОПП належать:

голови та члени наглядової ради, ради директорів, виконавчого органу, комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії);

ліквідатор;

керівник, заступник керівника;

головний бухгалтер;

корпоративний секретар;

особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, та її заступники;

члени іншого органу управління (крім консультативного).

Тобто декларантами у ЮОПП залишилися лише топпосадовці.

Всі інші керівники нижчого за ієрархією рівня (структурних підрозділів) та інші працівники ЮОПП, які мають повноваження здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції, зокрема, керівники підрозділів закупівель, більше не повинні подавати декларації будь-якого виду (у т. ч. декларації при звільненні та щорічні декларації за 2021, 2022, 2023 роки).

Якщо ж працівник ЮОПП є декларантом за іншою посадою/статусом, визначеним у ст. 3 Закону (наприклад є депутатом місцевої ради), то він зобов’язаний подати всі передбачені Законом декларації.

Декларації, які під час дії воєнного стану були добровільно подані особами, які з 12 жовтня 2023 року більше не є суб'єктами декларування, зберігаються у Реєстрі декларацій упродовж п’яти років.

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Проте остання подана такою особою декларація зберігатиметься безстроково. Видалення таких декларації до спливу 5-річного строку не передбачено чинним законодавством.

Довідка Finance.ua:

12 жовтня 2023 року набрав чинності закон, яким відновлено декларування та функції НАЗК. Щорічні декларації за 2021−2022 роки необхідно подати до 31 січня 2024 року, а за 2023 рік — уже у звичний для всіх декларантів строк — до 31 березня 2024 року включно.

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