Хто з українців в Польщі може автоматично втратити статус UKR — Finance.ua

Хто з українців в Польщі може автоматично втратити статус UKR
Статус UKR отримали громадяни України, які прибули в Польщу після 24 лютого 2022 року.
Що він дає
Цей статус дає українцям право на соціальну допомогу, медичні послуги, працевлаштування, освіту та легально перебувати в Польщі до 30 вересня 2025 року. Про це нагадує inpoland.net.pl.
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Але є низка причин, коли українці в Польщі автоматично втрачають цей статус.
Статус UKR втрачається, коли іноземець отримує:
- дозвіл на постійне проживання в Польщі,
- дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу,
- дозвіл на тимчасове проживання в Польщі,
- додатковий захист,
- згоду на толероване перебування,
- дозвіл на проживання з гуманітарних причин,
- іноземець подав або заявив про подання заяви про міжнародний захист.
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Українці також вттрачатимуть цей статус при подачі заяви на спеціальну карту CUKR. НПодача заяв стартує не раніше квітня цього року.
Хто втратить автоматично
Українці, які виїздять з Польщі на термін понад 30 днів, статус втрачають автоматично.
Єдиним виключенням є виїзд, пов’язаний з відрядженням на роботі, підтверджений необхідними документами.
Якщо біженці отримують захист в іншій країні, то в Польщі вони втрачають статус UKR. Міжнародний захист можна мати лише в одній країні.
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