Хто з українців в Польщі може автоматично втратити статус UKR — Finance.ua

Хто з українців в Польщі може автоматично втратити статус UKR Сьогодні 18:33 — Особисті фінанси

Хто з українців в Польщі може автоматично втратити статус UKR

Статус UKR отримали громадяни України, які прибули в Польщу після 24 лютого 2022 року.

Що він дає

Цей статус дає українцям право на соціальну допомогу, медичні послуги, працевлаштування, освіту та легально перебувати в Польщі до 30 вересня 2025 року. Про це нагадує inpoland.net.pl

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Але є низка причин, коли українці в Польщі автоматично втрачають цей статус.

Статус UKR втрачається, коли іноземець отримує:

дозвіл на постійне проживання в Польщі,

дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу,

дозвіл на тимчасове проживання в Польщі,

додатковий захист,

згоду на толероване перебування,

дозвіл на проживання з гуманітарних причин,

іноземець подав або заявив про подання заяви про міжнародний захист.

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Українці також вттрачатимуть цей статус при подачі заяви на спеціальну карту CUKR. НПодача заяв стартує не раніше квітня цього року.

Хто втратить автоматично

Українці, які виїздять з Польщі на термін понад 30 днів, статус втрачають автоматично.

Єдиним виключенням є виїзд, пов’язаний з відрядженням на роботі, підтверджений необхідними документами.

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Якщо біженці отримують захист в іншій країні, то в Польщі вони втрачають статус UKR. Міжнародний захист можна мати лише в одній країні.

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