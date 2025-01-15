Хто з українців в Польщі може автоматично втратити статус UKR — Finance.ua

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Хто з українців в Польщі може автоматично втратити статус UKR

Особисті фінанси
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Хто з українців в Польщі може автоматично втратити статус UKR
Хто з українців в Польщі може автоматично втратити статус UKR
Статус UKR отримали громадяни України, які прибули в Польщу після 24 лютого 2022 року.
Що він дає
Цей статус дає українцям право на соціальну допомогу, медичні послуги, працевлаштування, освіту та легально перебувати в Польщі до 30 вересня 2025 року. Про це нагадує inpoland.net.pl.
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Але є низка причин, коли українці в Польщі автоматично втрачають цей статус.
Статус UKR втрачається, коли іноземець отримує:
  • дозвіл на постійне проживання в Польщі,
  • дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу,
  • дозвіл на тимчасове проживання в Польщі,
  • додатковий захист,
  • згоду на толероване перебування,
  • дозвіл на проживання з гуманітарних причин,
  • іноземець подав або заявив про подання заяви про міжнародний захист.
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Українці також вттрачатимуть цей статус при подачі заяви на спеціальну карту CUKR. НПодача заяв стартує не раніше квітня цього року.
Хто втратить автоматично
Українці, які виїздять з Польщі на термін понад 30 днів, статус втрачають автоматично.
Єдиним виключенням є виїзд, пов’язаний з відрядженням на роботі, підтверджений необхідними документами.
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Якщо біженці отримують захист в іншій країні, то в Польщі вони втрачають статус UKR. Міжнародний захист можна мати лише в одній країні.

Медичне (туристичне) страхування за кордон

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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