Хто з українців має право виїжджати за межі України у 2025 році — Finance.ua
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Хто з українців має право виїжджати за межі України у 2025 році

Особисті фінанси
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Хто з українців має право виїжджати за межі України у 2025 році
Хто з українців має право виїжджати за межі України у 2025 році
На четвертий рік повномасштабного вторгнення право на перетин держкордону все ще має обмежена категорія людей, і враховуючи те, що воєнний стан та загальну мобілізацію подовжили ще на 90 днів, то це питання й надалі буде актуальним мінімум до середини цього року.
Про це сказано в статті Finance.ua Хто та як може виїхати за кордон у 2025 році.

На безперешкодний виїзд за кордон 2025 року право мають такі категорії людей:

  • жінки
  • діти (у віці до 18 років)
  • літні люди (старше за 60 років)

Якщо брати до уваги чоловіків призовного віку, то тут покидати країну без проблем можуть ті, хто:

  • не підлягають призову;
  • мають право на відстрочку;
  • заброньовані співробітники;
  • чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти на війні;
  • чоловіки з інвалідністю I, II та III групи;
  • чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю I або II групи;
  • багатодітні чоловіки, які мають троє або більше неповнолітніх дітей;
  • чоловіки, які самостійно виховують дітей;
  • чоловіки, які супроводжують хворих дітей;
  • військові, які виїжджають за кордон на лікування, реабілітацію або навчання;
  • чоловіки-водії, які виїжджають за системою «Шлях»;
  • чоловіки-волонтери;
  • чоловіки — залізничники та моряки;
  • чоловіки — спортсмени та тренери;
  • чоловіки — робітники сфери культури;
  • військові, що прямують у відпустку (за наявності дозволу з військової частини).
Важливо враховувати той факт, що чоловіки, які мають тільки відмітку від ТЦК та СП «знятий з військового обліку» — не мають підстави безперешкодно перетнути кордон, адже це не підтверджує факту інвалідності чи непридатності до військової служби у ВЧ за станом здоров’я. Як наслідок, варто звернутися до ТЦК та СП за відповідними документами.
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Також право виїжджати за кордон мають й студенти-бакалаври університетів України віком від 18 до 22 років, але лише на стажування. Йдеться про магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку. Утім, ця категорія громадян також повинна оновити свої дані у ТЦК та мати військово-облікові документи з відповідними позначками.
Нагадаємо, у Києві розглянуть питання відрядження за кордон представників органів місцевого самоврядування й працівників Київської міської держадміністрації за погодженням Ради оборони.
Віцепремʼєр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов раніше заявляв, що українців з-за кордону не повертатимуть на батьківщину із використанням примусових заходів, повернення буде виключно добровільним. За оцінками Чернишова, за кордоном перебувають 20−25 млн українців, а в Україні — приблизно 32 млн.
За матеріалами:
Finance.ua
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