Хто з українців має право виїжджати за межі України у 2025 році — Finance.ua

Хто з українців має право виїжджати за межі України у 2025 році Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Хто з українців має право виїжджати за межі України у 2025 році

На четвертий рік повномасштабного вторгнення право на перетин держкордону все ще має обмежена категорія людей, і враховуючи те, що воєнний стан та загальну мобілізацію подовжили ще на 90 днів, то це питання й надалі буде актуальним мінімум до середини цього року.

На безперешкодний виїзд за кордон 2025 року право мають такі категорії людей:

жінки

діти (у віці до 18 років)

літні люди (старше за 60 років)

Якщо брати до уваги чоловіків призовного віку, то тут покидати країну без проблем можуть ті, хто:

не підлягають призову;

мають право на відстрочку;

заброньовані співробітники;

чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти на війні;

чоловіки з інвалідністю I, II та III групи;

чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю I або II групи;

багатодітні чоловіки, які мають троє або більше неповнолітніх дітей;

чоловіки, які самостійно виховують дітей;

чоловіки, які супроводжують хворих дітей;

військові, які виїжджають за кордон на лікування, реабілітацію або навчання;

чоловіки-водії, які виїжджають за системою «Шлях»;

чоловіки-волонтери;

чоловіки — залізничники та моряки;

чоловіки — спортсмени та тренери;

чоловіки — робітники сфери культури;

військові, що прямують у відпустку (за наявності дозволу з військової частини).

Важливо враховувати той факт, що чоловіки, які мають тільки відмітку від ТЦК та СП «знятий з військового обліку» — не мають підстави безперешкодно перетнути кордон, адже це не підтверджує факту інвалідності чи непридатності до військової служби у ВЧ за станом здоров’я. Як наслідок, варто звернутися до ТЦК та СП за відповідними документами.

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Також право виїжджати за кордон мають й студенти-бакалаври університетів України віком від 18 до 22 років, але лише на стажування. Йдеться про магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку. Утім, ця категорія громадян також повинна оновити свої дані у ТЦК та мати військово-облікові документи з відповідними позначками.

Нагадаємо, у Києві розглянуть питання відрядження за кордон представників органів місцевого самоврядування й працівників Київської міської держадміністрації за погодженням Ради оборони.

Віцепремʼєр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов раніше заявляв , що українців з-за кордону не повертатимуть на батьківщину із використанням примусових заходів, повернення буде виключно добровільним. За оцінками Чернишова, за кордоном перебувають 20−25 млн українців, а в Україні — приблизно 32 млн.

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