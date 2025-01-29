Хто з українців має право виїжджати за межі України у 2025 році — Finance.ua

Хто з українців має право виїжджати за межі України у 2025 році
На четвертий рік повномасштабного вторгнення право на перетин держкордону все ще має обмежена категорія людей, і враховуючи те, що воєнний стан та загальну мобілізацію подовжили ще на 90 днів, то це питання й надалі буде актуальним мінімум до середини цього року.
Про це сказано в статті Finance.ua Хто та як може виїхати за кордон у 2025 році.
На безперешкодний виїзд за кордон 2025 року право мають такі категорії людей:
- жінки
- діти (у віці до 18 років)
- літні люди (старше за 60 років)
Якщо брати до уваги чоловіків призовного віку, то тут покидати країну без проблем можуть ті, хто:
- не підлягають призову;
- мають право на відстрочку;
- заброньовані співробітники;
- чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти на війні;
- чоловіки з інвалідністю I, II та III групи;
- чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю I або II групи;
- багатодітні чоловіки, які мають троє або більше неповнолітніх дітей;
- чоловіки, які самостійно виховують дітей;
- чоловіки, які супроводжують хворих дітей;
- військові, які виїжджають за кордон на лікування, реабілітацію або навчання;
- чоловіки-водії, які виїжджають за системою «Шлях»;
- чоловіки-волонтери;
- чоловіки — залізничники та моряки;
- чоловіки — спортсмени та тренери;
- чоловіки — робітники сфери культури;
- військові, що прямують у відпустку (за наявності дозволу з військової частини).
Важливо враховувати той факт, що чоловіки, які мають тільки відмітку від ТЦК та СП «знятий з військового обліку» — не мають підстави безперешкодно перетнути кордон, адже це не підтверджує факту інвалідності чи непридатності до військової служби у ВЧ за станом здоров’я. Як наслідок, варто звернутися до ТЦК та СП за відповідними документами.
Також право виїжджати за кордон мають й студенти-бакалаври університетів України віком від 18 до 22 років, але лише на стажування. Йдеться про магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку. Утім, ця категорія громадян також повинна оновити свої дані у ТЦК та мати військово-облікові документи з відповідними позначками.
Нагадаємо, у Києві розглянуть питання відрядження за кордон представників органів місцевого самоврядування й працівників Київської міської держадміністрації за погодженням Ради оборони.
Віцепремʼєр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов раніше заявляв, що українців з-за кордону не повертатимуть на батьківщину із використанням примусових заходів, повернення буде виключно добровільним. За оцінками Чернишова, за кордоном перебувають 20−25 млн українців, а в Україні — приблизно 32 млн.
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