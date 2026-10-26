Хто володіє найбільшою кількістю компаній в Україні

В Україні налічується 478 масових власників компаній — людей, які володіють або є кінцевими бенефіціарами щонайменше 50 зареєстрованих підприємств. Найбільше компаній належить чоловіку з Києва — у нього їх понад 5 тисяч.

Про це йдеться у статистиці Опендатаботу

Хто володіє найбільшою кількістю компаній

До п’ятірки лідерів за кількістю компаній входять:

Віталій Павлович Ільницький із Києва — 5 889 компаній;

Руслан Петрович Мерзляков із Донецька — 2 221;

Владислав Анатолійович Мельохін із Києва — 858;

Андрій Вікторович Пуя із Зінькова Полтавської області — 799;

Катерина Валеріївна Дорошенко з Києва — 674.

Як зазначає фахівець із питань податкової та регуляторної політики Економічної експертної платформи Мирослав Лаба, велика кількість компаній у власності однієї людини сама по собі не означає порушення закону. Водночас така структура може свідчити про використання номінальних власників, адже одна людина фізично не може самостійно керувати сотнями чи тисячами підприємств.

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За словами експерта, для податкового контролю важливо встановлювати реальних посадових осіб, які проводять господарські операції та відповідають за виконання податкових зобов’язань. Використання номінальних власників може бути одним із сигналів непрозорої діяльності та потенційного ухилення від оподаткування.

Більше чверті масових власників компаній зареєстровані в Києві — 131 особа. Далі йдуть Київська область із 34 записами, Дніпропетровська — із 27, Донецька — із 24 та Харківська — із 18.

Масові власники компаній на тимчасово окупованих територіях

У 42 людей із переліку адреси реєстрації розташовані на тимчасово окупованих територіях. Найбільше таких записів припадає на Донецьку область — 17 і Луганську — 16. Ще п’ять пов’язані з Кримом, чотири — з Херсонщиною.

Серед власників із такими адресами найбільше компаній має Руслан Петрович Мерзляков із Донецька — 2 221. Також до переліку входять Давид Ігорович Степанян із Маріуполя, якому належать 205 компаній, та Євген Сергійович Гасюков із Хрустального на Луганщині — 171 компанія.

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Ще вісім записів про масових власників пов’язані з адресами на територіях активних бойових дій: по два — у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях.

У цій групі найбільше компаній має Юрій Терехов із Херсона — 275. Далі йдуть Сергій Хмелевський із Нікополя Дніпропетровської області — 255 компаній — і Дмитро Захода з Херсона — 152 компанії.