0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Хто вносив гроші на заставу Єрмаку — список

451
Андрій Єрмак
Андрій Єрмак, insider-media.net
На заставу для ексглави Офісу президента Андрія Єрмака надіслали гроші 7 фізичних і 7 юридичних осіб.
Про це повідомляють співрозмовники УП, обізнані із ситуацією.
На заставу внесли гроші 7 фізосіб:
  • Сергій Свириба — 6,5 млн грн;
  • Роза Тапанова — 8 млн грн;
  • Сергій Ребров — 30 млн грн;
  • Володимир Петров — 80 тис. грн;
  • Ігор Фомін — 5 млн;
  • Аліна Волошина — 368 тис. грн;
  • Олександр Крикунов — 500 тис. грн.
Читайте також
Також майже 100 млн гривень внесли 7 юридичних осіб:
  • ТОВ «Міраліф» — 9,8 млн грн;
  • Науково-дослідна судово-експертна установа — 30 млн грн;
  • АО «А.Два.Ка.Т» — 4 млн грн;
  • ТОВ «СУ"Сем» — 32 млн грн;
  • ПП «СВ-Груп» — 10,2 млн грн;
  • АО «Де Леге Лата» — 14 млн грн;
  • ТОВ «Арена Марин» — 4 млн грн.

Що цьому передувало

Раніше ми повідомляли, що вранці 18 травня ексглава Офісу президента Андрій Єрмак вийшов з СІЗО після того, як за нього внесли заставу.
Також варто нагадати, що 14 травня Вищий антикорупційний суд обрав ексголові Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 140 мільйонів грн. Йому інкримінують легалізацію коштів під час будівництва елітного котеджного містечка «Династія» у Козині на Київщині. За даними слідства, кошти на будівництво могли надходити зокрема від корупційних схем в «Енергоатомі».
Після засідання Єрмак заявив, що не має таких коштів, але має друзів, які можуть допомогти.

Як Єрмак коментує свій вихід із СІЗО

«Щиро вдячний кожному, хто долучився до збору необхідної суми застави — як людям, з якими я знайомий особисто, так і тим, кого поки що не знаю. Дякую всім, хто підтримує мене в цей непростий момент… Я, як і раніше, наполягаю на своїй невинуватості та заперечую будь-які звинувачення на мою адресу», — написав він.
За його словами, він і надалі буде захищати свою позицію та репутацію в правовий спосіб. Також Єрмак зазначив, що нікуди не тікав і не збирається, а залишається в Україні.
За матеріалами:
Українська правда
ГрошіКорупціонери
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems