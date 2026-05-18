Також майже 100 млн гривень внесли 7 юридичних осіб:
ТОВ «Міраліф» — 9,8 млн грн;
Науково-дослідна судово-експертна установа — 30 млн грн;
АО «А.Два.Ка.Т» — 4 млн грн;
ТОВ «СУ"Сем» — 32 млн грн;
ПП «СВ-Груп» — 10,2 млн грн;
АО «Де Леге Лата» — 14 млн грн;
ТОВ «Арена Марин» — 4 млн грн.
Що цьому передувало
Раніше ми повідомляли, що вранці 18 травня ексглава Офісу президента Андрій Єрмак вийшов з СІЗО після того, як за нього внесли заставу.
Також варто нагадати, що 14 травня Вищий антикорупційний суд обрав ексголові Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 140 мільйонів грн. Йому інкримінують легалізацію коштів під час будівництва елітного котеджного містечка «Династія» у Козині на Київщині. За даними слідства, кошти на будівництво могли надходити зокрема від корупційних схем в «Енергоатомі».
Після засідання Єрмак заявив, що не має таких коштів, але має друзів, які можуть допомогти.
Як Єрмак коментує свій вихід із СІЗО
«Щиро вдячний кожному, хто долучився до збору необхідної суми застави — як людям, з якими я знайомий особисто, так і тим, кого поки що не знаю. Дякую всім, хто підтримує мене в цей непростий момент… Я, як і раніше, наполягаю на своїй невинуватості та заперечую будь-які звинувачення на мою адресу», — написав він.
За його словами, він і надалі буде захищати свою позицію та репутацію в правовий спосіб. Також Єрмак зазначив, що нікуди не тікав і не збирається, а залишається в Україні.