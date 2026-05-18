Хто вносив гроші на заставу Єрмаку — список Сьогодні 15:10

Андрій Єрмак, insider-media.net

На заставу для ексглави Офісу президента Андрія Єрмака надіслали гроші 7 фізичних і 7 юридичних осіб.

Про це повідомляють співрозмовники УП, обізнані із ситуацією.

На заставу внесли гроші 7 фізосіб:

Сергій Свириба — 6,5 млн грн;

Роза Тапанова — 8 млн грн;

Сергій Ребров — 30 млн грн;

Володимир Петров — 80 тис. грн;

Ігор Фомін — 5 млн;

Аліна Волошина — 368 тис. грн;

Олександр Крикунов — 500 тис. грн.

Читайте також У ЄС відреагували на вручення підозри Єрмаку

Також майже 100 млн гривень внесли 7 юридичних осіб:

ТОВ «Міраліф» — 9,8 млн грн;

Науково-дослідна судово-експертна установа — 30 млн грн;

АО «А.Два.Ка.Т» — 4 млн грн;

ТОВ «СУ"Сем» — 32 млн грн;

ПП «СВ-Груп» — 10,2 млн грн;

АО «Де Леге Лата» — 14 млн грн;

ТОВ «Арена Марин» — 4 млн грн.

Що цьому передувало

Раніше ми повідомляли , що вранці 18 травня ексглава Офісу президента Андрій Єрмак вийшов з СІЗО після того, як за нього внесли заставу.

Також варто нагадати, що 14 травня Вищий антикорупційний суд обрав ексголові Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 140 мільйонів грн. Йому інкримінують легалізацію коштів під час будівництва елітного котеджного містечка «Династія» у Козині на Київщині. За даними слідства, кошти на будівництво могли надходити зокрема від корупційних схем в «Енергоатомі».

Після засідання Єрмак заявив, що не має таких коштів, але має друзів, які можуть допомогти.

Як Єрмак коментує свій вихід із СІЗО

заперечую будь-які звинувачення на мою адресу», — «Щиро вдячний кожному, хто долучився до збору необхідної суми застави — як людям, з якими я знайомий особисто, так і тим, кого поки що не знаю. Дякую всім, хто підтримує мене в цей непростий момент… Я, як і раніше, наполягаю на своїй невинуватості та», — написав він.

За його словами, він і надалі буде захищати свою позицію та репутацію в правовий спосіб. Також Єрмак зазначив, що нікуди не тікав і не збирається, а залишається в Україні.

Українська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.