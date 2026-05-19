Австрія готує нові правила для власників авто на українських номерах 19.05.2026, 00:18 — Технології&Авто

В Австрії офіційно готують зміни для автомобілів з українською реєстрацією, якими користуються українці, котрі постійно проживають у країні. В деяких країнах Євросоюзу подібне правило вже запровадили. Така вимога є цілком законною й стосується не тільки транспорту з українською реєстрацією, а й будь-якого з-за меж ЄС.

Про нововведення повідомила менеджерка з обслуговування приватних клієнтів компанії Wüstenrot Ірина Бурак із посиланням на урядові рішення Австрії.

Перереєстрація стане обов’язковою

Згідно з новими правилами, до 1 липня 2027 року власники українських авто, які мають постійне місце проживання в Австрії, повинні будуть перереєструвати транспорт на австрійські номерні знаки. Австрія скасовує податкові пільги для українських авто, ввезених після 30 червня 2026 року. Для них діятиме стандартне правило — реєстрація упродовж одного року.

Йдеться насамперед про українців, які перебувають у країні вже тривалий час і фактично використовують автомобіль для повсякденного життя — поїздок на роботу, навчання дітей, медичних чи побутових потреб.

Які пільги скасовують

Австрійська влада планує скасувати низку пільг, які діяли для українських автомобілів після початку повномасштабної війни.

Основне про скасування:

звільнення від податку NoVA;

пільгу на проходження обов’язкового техогляду (§ 57a).

Для автомобілів, ввезених після 30 червня 2026 року, почнуть діяти стандартні правила, за якими зареєструвати транспорт потрібно буде протягом року після ввезення в країну.

Можуть донарахувати податки

Окремо уряд Австрії розглядає можливість донарахування податків «заднім числом» для власників автомобілів, які користуються українськими машинами в країні ще з 2022 року.

У разі перереєстрації автовласникам доведеться пройти:

сертифікацію автомобіля;

технічний огляд;

сплатити податок NoVA, що стягується при першій реєстрації, залежить від вартості авто та рівня викидів CO₂;

отримати австрійські номерні знаки.

Що це означає для українців

Фактично Австрія поступово переводить українські автомобілі у загальний режим регулювання без спеціальних воєнних винятків.

Для багатьох родин це може означати додаткові витрати на легалізацію транспорту та сплату місцевих податків. Офіційні деталі та механізм впровадження нових правил австрійський уряд має оприлюднити окремо.

Подібні правила вже діють у Європі

Австрія — не виняток. Моніторинг Авто24 показав, що в деяких країнах ЄС українські автомобілі також мають обмежений термін перебування без місцевої реєстрації.

Німеччина — після року перебування авто потрібно перереєструвати або отримати спеціальний тимчасовий дозвіл. За порушення передбачений штраф.

Польща — формально українці під тимчасовим захистом можуть користуватися авто довше, однак загальні правила вимагають реєстрації після 180 днів проживання.

Чехія — іноземне авто може перебувати в країні до 6 місяців протягом року, після чого потрібна місцева реєстрація. В інших країнах ЄС діє схожий принцип: якщо людина стає резидентом і проживає понад пів року, транспорт потрібно ставити на місцевий облік.

У більшості випадків процедура включає техогляд, страхування, сертифікацію та отримання нових номерів. За порушення правил у деяких країнах можливі не лише штрафи, а й конфіскація автомобіля.

