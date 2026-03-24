Місце для вашої реклами

Реєстрація авто після розмитнення: що потрібно знати

Правила реєстрації авто з-за кордону
Правила реєстрації авто з-за кордону, hsc.gov.ua
У разі придбання автомобіля за кордоном і подальшої постановки на облік в Україні варто врахувати, що перша державна реєстрація здійснюється на особу, на яку транспортний засіб було розмитнено.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Зазначається, що під час ввезення авто на митну територію України в документах фіксуються дані декларанта — особи, на яку оформлюється митне очищення. Саме ці відомості враховуються під час першої реєстрації в сервісному центрі МВС.
Відповідно до Митного кодексу України, митне оформлення завершується після виконання всіх формальностей, а інформація про товар і декларанта вноситься до митних документів. Надалі ці документи використовуються як підстава для реєстраційних дій.

Норми законодавства

Порядок державної реєстрації транспортних засобів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1388, визначає, що перша державна реєстрація транспортного засобу, ввезеного з-за кордону, проводиться на підставі документів, які підтверджують правомірність придбання, ввезення та митного оформлення такого авто.
Крім того, Закон України «Про дорожній рух» встановлює, що державна реєстрація транспортних засобів здійснюється територіальними органами МВС для ведення обліку транспортних засобів та контролю за їх відповідністю вимогам законодавства. Саме тому під час першої реєстрації адміністратори перевіряють увесь пакет поданих документів, зокрема й митні.

Якщо розмитнив один, а реєструвати хоче інший

Якщо автомобіль розмитнено на одну особу, а для першої реєстрації звертається інша, оформити реєстрацію за один візит неможливо.
У такому випадку процедура передбачає:
  • первинну реєстрацію авто на особу, зазначену в митних документах;
  • подальшу перереєстрацію на нового власника.
Для цього необхідно двічі скористатися електронним записом до сервісного центру МВС. Винятком можуть бути випадки переходу права власності за рішенням суду.

На що звернути увагу

Перша державна реєстрація транспортного засобу, ввезеного з-за кордону, проводиться після перевірки поданих документів та за умови відповідності авто вимогам законодавства.
Тож важливо, аби митне оформлення було здійснено саме на ту особу, яка звертається за послугою, або щоб були наявні документи, які підтверджують законний перехід права власності.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
